(G)I-DLE、出演することなく「人気歌謡」で1位を獲得！SHINee テミンらがカムバックステージ披露

(G)I-DLEが「人気歌謡」で1位のトロフィーの主人公になった。25日に韓国で放送されたSBS「人気歌謡」8月第4週の1位候補には(G)I-DLEとNewJeans、KISS OF LIFEの新曲が上がった。その結果、(G)I-DLEは総点6,737点で1位を占めた。この日「人気歌謡」では多彩なカムバックステージが繰り広げられた。SHINeeのテミンは5thミニアルバム「ETERNAL」のタイトル曲「Sexy In The Air」で強烈なエネルギーをアピール。しっかりしたアイデンティティと誇り、変化と自我の表出に対する熱望を示した歌詞と鋭いエレキギターのサウンドが印象的だ。

NMIXXは新曲「See that?」でオールドスクールヒップホップとカントリージャンルが融合したミックスポップジャンルで彼女たちならではの魅力を披露した。また、収録曲「Love Is Lonely」では、エキサイティングなリズムに豊かな感性が調和し、タイトル曲のパフォーマンスとはまた違った雰囲気をアピールした。この他にもMAMAMOOのムンビョル、SF9がカムバックし、8月の最後の週を飾った。この日「人気歌謡」には他にも、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUN8、BLACKSWAN、ILY:1、ARrC、NMIXX、MCND、UNIS、fromis_9などが出演した。