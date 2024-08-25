°ÙËöÂç»á¡¡¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡É±ê¾å¤Î¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤òÍÊ¸î¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â»×Î¸¿¼¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Î¦¾å400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢¸ÞÎØ3Âç²ñ½Ð¾ì¤Î°ÙËöÂç»á¡Ê46¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖNEWS23¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦00¡¢¶âÍË¸å11¡¦58¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÎòÂåÁíºÛ¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤òÎ¨¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¼Ì¿¿¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¡£¿¹´îÏ¯¸µ¼óÁê¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö»þÂå¤Ï¡ØÃ¯¡Ù¤òµá¤á¤ë¤«?THE¡¡MATCH¡×¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºöÏÀÁè¡×¤È¡Ö¹ñÌ±¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¹çÃ×¡×¤ÎÁÐÊý¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÞÆâ¤Ç¤Î¸¢ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¹ñÌ±¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤ï¤ê¤ÈÆâ¸þ¤¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤¹¤Ê¤«¡¢°ÙËö»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤µ¤ó¤ª»Å»ö°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»×Î¸¿¼¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤È¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°¦É²Âç³Ø¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°¦É²Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤È¤ÎÏÃ¤·Êý¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡£