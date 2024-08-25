»ÞÌî»á¡ÖÀ¯¼£ÊÑ¤¨¤ëÀÕÇ¤²Ì¤¿¤¹¡×¡áÎ©Ì±ÂåÉ½Áª¡¢¹¾ÅÄ»á¤â°ÕÍß
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¡Ê£¹·î£·Æü¹ð¼¨¡¢£²£³ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤¬ÂçÊÑÂç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ë¤¢¤ë¡£ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤Æ¡Ê½ÐÇÏ¤ò¡Ë¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¡¢À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ëÀÕÇ¤¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¡¢»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó½°±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤·¡¢ÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤·¤¿»ÞÌî»á¤Î½ÐÇÏ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬ÅÞÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤À¡£»ÞÌî»á¤Ï¡Ö¡ÊÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Ç¡Ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡ÊÂç½°·Þ¹ç¼çµÁ¡Ë¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬ÂåÉ½Áª¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÈÀï¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼þ°Ï¤ÎµÄ°÷¤«¤é½ÐÇÏ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹¾ÅÄ·û»Ê¸µÂåÉ½Âå¹Ô¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¡Ö¿äÁ¦¿Í£²£°¿Í¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð½ÐÇÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢£±Ç¯´Ö¤Î»þ¸ÂÅª¤Ê¾ÃÈñÀÇÎ¨£µ¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¿©ÎÁÉÊ¤òÈó²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡¡