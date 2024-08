1億円の宝くじに見事当選! でも当選した英国の女性が手にしたのは、たったの570万円でした。一体なにが起きたのでしょうか?

↑宝くじで不幸にならない知恵

ランカシャー州にある町、ダーウェンで暮らすエマさんは、先日宝くじに当選しました。当選金額は54万ポンド(約1億円※)です。しかし、この当選金を彼女は17人と山分けしなければなりませんでした。

※1ポンド=約191円で換算(2024年8月23日現在)

その理由は、この宝くじが「ストリート・プライズ」というものだったから。自分が住んでいる地域の郵便番号がそのまま宝くじの番号になるシステムで、当選した郵便番号で宝くじを購入した人全員が当選金を山分けするのです。そのため、エマさんを含めて18人で山分けして、1人あたり3万ポンド(約570万円)が分配されたのです。

当選金が18分の1になってしまったけれど、エマさんは「3万ポンドを誰かがくれるなんて、毎日あるようなことじゃない」と素直に喜んでいる様子。同じように当選金を分けた住民たちもこぞって喜びを爆発させ、エマさんの自宅前の通りを通行止めにして祝賀パーティを開いたそうです。

「この地域は本当にいいところで、勝利を共有できてうれしい」と話しているエマさん。大金を独り占めして周囲から妬まれるようなことがあるより、みんなで当選金をわかちあうほうがずっと平和でいいものかもしれません。

