Âß¤·ÀÚ¤ê¤ÎÌî³°¥¢¥Ë¥½¥óDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªÌô»Õ´Û¡Ö¤³¤â¤í¥¢¥Ë¥¯¥éÊ¸²½º×¡×

薬師館は、こもろアニクラ文化祭実行委員会、一般社団法人こもろ観光局との共催で野外アニソンDJイベント「こもろアニクラ文化祭」を開催します。

薬師館「こもろアニクラ文化祭」

標高1,000mの高原にアニソンが響きます

【こもろアニクラ文化祭】

開催期間:2024年9月7日(土)〜9月8日(日)

会場 :菱野温泉 特設会場(小諸市菱平)

長野県小諸市の菱野温泉で、1泊2日の野外アニソンDJイベントが開催されます。

屋外ステージでもアニソン、温泉でもアニソン、アニソンDJたちがパフォーマンスで盛り上げます。

参加者持ち込み企画も歓迎!(要事前申請)

2020年から毎年、「薬師館アニクラ」として開催されてきたイベントが、2024年、「こもろアニクラ文化祭」と名称を変更し、菱野温泉「常盤館」「薬師館」貸し切りの野外アニソンDJイベントとして開催。

■主催者ご挨拶

このすばらしいロケーションで小諸に根付く漫画・アニメ文化を伸ばしていきたい

小山田いく先生(代表作:「すくらっぷ・ブック」)の出身地であり、アニソンの帝王・水木一郎さんと深い縁のある小諸は、アニメ「あの夏で待ってる」の舞台にもなり、小諸ドカンショではマジンガーZに扮する方が市民に混じって踊っていたり、最近ではにじさんじ所属のVTuber戌亥とこさんが小諸にゆかりのある作家・島崎藤村の「初恋」をモチーフにした楽曲を発表するなど、新旧問わず漫画やアニメなどのサブカルチャーとの関わりが深い町です。

しかし、コロナ禍以降、都道府県をまたいだ移動に対して自粛要請が続いたことで小諸も含めて地方の観光都市はかなりダメージを受けています。

その中でもサブカルチャーを小諸にしっかり残し続けたい、あわよくば新しくアニソンDJ文化を根付かせたい、と思って前身となる「薬師館アニクラ」というイベントを立ち上げました。

おかげさまで好評を博し、2024年からこもろ観光局さんや菱野温泉薬師館さんとの共催となり、より大きくしていくべく「こもろアニクラ文化祭」と名前を変え開催する運びとなりました。

このイベントはアニソンDJによるパフォーマンスが中心のイベントですが、ほとんどのDJは参加者からの公募となっており、参加者自身が楽しそうに踊ったり歌ったりしていることこそがこのイベントのコンテンツです。

お互いにリスペクトをしながら、弾けていただければと思います。

安全に、全力で楽しんでください。

こもろアニクラ文化祭実行委員会

委員長 藤堂和幸(隊長)

■チケットお申込み

https://komorotour.stores.jp/

■スペシャルゲスト

〜東城咲耶子 a.k.a DJ SAYAPACA 〈Day1 出演〉〜

昨年薬師館を興奮の渦に巻き込んだDJ SAYAPACAが再び登場!DJとして自身のイベントを立ち上げるなど精力的に活動し、更にレベルアップした姿が見られることに期待!

PROFILE :アトミックモンキー所属

主な出演:アニメ ろんぐらあいだぁす!:パカさん役

アニメ お兄ちゃんはおしまい!:八坂まい役

アニメ アサルトリリィ各作品:土岐紅巴役

アニメ とんかつDJアゲ太郎:水野珠美役

WEB番組 Teamくるくる! パーソナリティ

東城咲耶子 a.k.a DJ SAYAPACA

〜DJ Meguchee 〈Day1 出演〉〜

2019年にDJとして活動開始後、強すぎるセトリで各所を文字通り燃やし尽くしてきたDJ Megucheeがついにこもろアニクラ文化祭に降臨!

PROFILE :S所属

主な出演:アニメ『ラブライブ!』(A-RISE 綺羅ツバサ)

アニメ『BanG Dream!』(Roselia 宇田川あこ)

アニメ『ワガママハイスペック』(桜木・R・アーシェ)

ゲーム『蒼き雷霆ガンヴォルト』(シアン、モルフォ)

『茨城県桜川市 市営バス』車内アナウンス

『さくらがわ応援大使』(2017年7月〜)

『いばらき大使』(2019年11月〜)

DJ Meguchee

〜小諸市長・小泉俊博 〈Day1 来賓〉〜

こもろアニクラ文化祭、1曲目の再生ボタンを押すのは、なんと小諸市長・小泉俊博氏!小諸に縁の深い楽曲をかけてくれるはずです!

PROFILE:長野県小諸市 第8代市長

〈主な経歴〉

小諸商工会議所青年部会長、長野県商工会議所青年部連合会長長野県行政書士会理事を歴任。

2016年に小諸市長選初当選後は、2020年、2024年と再選され、現在3期目を務める。

小諸市長・小泉俊博

◆交通

しなの鉄道・JR小海線「小諸駅」から車で約15分

上信越自動車道小諸インターから車で約15分

◆駐車場

有り(80台)

◆送迎バス

イベント開催期間中、送迎バスを運行します。

利用希望の方は宿泊パック申込フォームまたは宿泊チケット購入画面の備考欄にご入力をお願いします。

※バスの時刻はイベント開催時間により変更になる可能性があります。

■日程

〈9月7日(土)〉

○お迎え

佐久平駅 10:50

小諸駅 11:10

菱野温泉 会場 11:30

○お送り

菱野温泉 会場 17:30

小諸駅 17:40

※佐久平駅へは行きません。

〈9月8日(日)〉

○お迎え

小諸駅 8:30

菱野温泉 会場 8:50

※佐久平駅へは行きません。

○お送り

菱野温泉 会場 15:30

小諸駅 15:40

佐久平駅 16:00

■宿泊プラン

宿泊場所:菱野温泉 常盤館

所在地 :〒384-0041 長野県小諸市菱平762-2

宿泊プランに含まれるもの(全プラン共通)

・「こもろアニクラ文化祭」二日間通しチケット(宿泊者専用リストバンド)

・7日夕食(ビュッフェスタイル)

・8日朝食(ビュッフェスタイル)

・宴会時の乾杯用飲み物(ビール、ウーロン茶)

会場の菱野温泉

〜プラン一覧〜

※18歳未満の方のお一人でのお申込みはできません。

(保護者同伴)

【パブリックルーム】

誰と相部屋になるか当日お楽しみのリーズナブルな部屋タイプ。

特定の方と同部屋を希望される場合は、代表者が一度に同部屋を希望する方の全員分の宿泊プランチケットの購入をお願いします。

※小学生の利用を希望の方は、購入前に電話にてご相談ください。

こもろ観光局:0267-22-1234

※定員4名の部屋に1〜3人で1部屋を使いたい場合はパブリックルームを4人分の宿泊プランチケットを購入ください。

※定員6名の部屋に1〜5人で1部屋を使いたい場合はパブリックルームを6人分の宿泊プランチケットを購入ください。

※お子様(小学生以下)はお一人では利用になれません。

・3階和室パブリックルーム(4名) 23,000円/人(小学生13,000円:要事前相談)

※女性のみの相部屋1室用意あります。

・4階和室パブリックルーム(4名) 23,500円/人(小学生13,500円:要事前相談)

※新しいお部屋です。

・和室パブリックルーム(6名) 22,500円/人(小学生12,500円:要事前相談)

※彩雲亭

・ドミトリーパブリックルーム 24,700円/人

※鍵のかかる個室(1名)のある相部屋タイプです。

1名のみでお申込み可能。

お子様の利用不可。

女性専用部屋(6名定員)1室用意あります。

【プライベートルーム】

2名でお申込みいただける部屋タイプ。

ご夫婦やカップルでご参加の方におすすめです。

※小学生の利用をご希望される方は、購入前に電話にて相談へ。

こもろ観光局:0267-22-1234

・4階ツインベッドルーム(2名) 1室59,800円

※お子様(小学生以下)は添い寝またはお布団の追加/ソファベッドの展開が可能です。

※小学生追加 17,000円/人(要事前相談)

・3階和室(2名) 1室55,200円

※お子様(小学生以下)は添い寝またはお布団の追加が可能です。

※小学生追加 16,000円(要事前相談)

【スイートルーム】

2〜6名様で申し込める半露天陶器風呂付のメゾネットタイプのお部屋です。

広々とした16畳の部屋の下のフロアでは、半露天風呂を楽しめます。

脱衣場には専用のマッサージチェア、冷蔵庫や防水テレビも設置。

ベッドはクイーンサイズベッドまたはツインベッドです。

※半露天風呂のお湯は温泉ではありません。

※お子様(小学生以下)は添い寝またはお布団の追加が可能です。

2名利用:一室84,000円(42,000円/人)

3名利用:一室105,000円(35,000円/人)

4名利用:一室126,400円(31,600円/人)

5名利用:一室147,000円(29,400円/人)

6名利用:一室169,200円(28,200円/人)

【小学生、幼児、3歳未満のお子様について】

部屋種別にかかわらず、下記の料金となります。

※小学生の利用をご希望される方は、購入前に電話にて相談へ。

こもろ観光局:0267-22-1234

●幼児(3歳以上) 6,500円/人(布団、食事つき)

●3歳未満布団あり 1,500円/人

客室1例

■宿泊プラン申込方法

(1) スイートルーム

受付期間:2024年6月18日(火)10時より(先着順)

申込方法:下記申込フォームより申込みできます。

※お申込み後、受付完了メールを送信します。

メールに記載のある銀行口座に3日以内に代金のお振込みをお願いします。

※小学生、幼児(3歳以上の未就学児)、3歳未満のお子様の利用をご希望される場合には、申込フォームより選択をお願いします。

※送迎バスを希望される方は申込フォームよりお申込みをお願いします。

〈申込フォーム〉

https://pro.form-mailer.jp/fms/2cd1f9cb305653

(2) パブリックルーム、プライベートルーム宿泊プランの販売

販売期間:2024年6月18日(火)10時より〜

販売方法:こもろ観光局オンラインショップ(STORES)にて販売します。

下記リンク先(こもろ観光局オンラインショップ)より購入をお願いします。

特定の方と同部屋を希望される場合は、代表者が一度に同部屋を希望する方の全員分の宿泊プランチケットの購入をお願いします。

※同部屋希望者がいる場合には、備考欄に希望される方の氏名と性別の入力をお願いします。

※送迎バスを希望される方は備考欄にご入力をお願いします。

※小学生の利用をご希望される場合は購入の前に事前にお電話にてご相談をお願いします。

※幼児(3歳以上の未就学児)、3歳未満のお子様の利用を希望される方は、オンラインショップにてお子様分の購入もお願いします。

※パブリックルームはお子様(小学生以下)ひとりでの利用はできません。

※プライベートルームは1室単位での販売になります。

〈購入リンク〉

https://komorotour.stores.jp/

【キャンセル規定】

お客さまのご都合でやむを得ず予約キャンセルされる場合、下記に定める取消料をお支払いただきます。

・宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって14日前から8日前:宿泊プラン代金の30%

・宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって7日前から2日前:宿泊プラン代金の40%

・宿泊開始日の前日:宿泊プラン代金の50%

・宿泊開始日の当日:宿泊プラン代金の100%

※キャンセルの手続き方法はお電話にてお願いします。

※請求・お支払い方法については予約のキャンセルを受付け次第、請求書を郵送しますので、指定口座にお振込みにてお支払いください。

電話番号:0267-22-1234(こもろ観光局 小林、森田まで)

受付時間:平日 午前9時00分〜午後5時00分

■イベントチケット販売

こもろ観光局オンラインショップにて販売します。

下記リンク先(こもろ観光局オンラインショップ)にて、購入をお願いします。

※宿泊プランを購入の方には、プランにイベントチケット代が含まれていますので、単独でチケットを購入する必要はございませんので、ご注意願います。

※送迎バスを希望される方は、チケット購入画面の備考欄にご入力をお願いします。

【種類】

・2日間通しチケット:4,000円(手数料別)

・1日チケット(Day1:9月7日):3,000円(手数料別)

・1日チケット(Day2:9月8日):2,000円(手数料別)

〈2日間通しチケット〉

https://komorotour.stores.jp/items/6667986ea7f9cb03b98bffcc

〈1日チケット(Day1:9月7日)〉

https://komorotour.stores.jp/items/666798c8c99430036174bf10

〈1日チケット(Day2:9月8日)〉

https://komorotour.stores.jp/items/666798f2dc901c002c14aaba

※料金は全て税込みです。

