「アスレチック」など一日中家族で楽しめる！サイボク「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」

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サイボクは「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」を2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)に開催します。

 

サイボク「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」

 

 

■開催概要

・イベント名：「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」

・開催日時　：2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)

・開催時間　：9:00〜

・開催場所　：サイボク本社　敷地内(〒350-1221　埼玉県日高市下大谷沢546)

 

サイボクは「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」を2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)に開催。

※笹崎 浩一の「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。

 

「ありがトンまつり」期間中、園内には楽しい「ステージイベント」のほか「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」など一日中家族で楽しめる複合施設になっています。

新設された「フォトスポット」で記念撮影もできます。

 

 

期間中「サイボクの森」入園チケット購入の方に各日先着200名様にキャラクタータオルプレゼント！

 

 

【アクセス】

＜お車の場合＞

圏央道狭山・日高ICを川越方面へ下り、1つ目の信号を左折。

国道407号線に入り、田木交差点を右折し、道なりに約5分。

※無料駐車場：1,400台有り

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