「アスレチック」など一日中家族で楽しめる！サイボク「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」
サイボクは「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」を2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)に開催します。
サイボク「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」
■開催概要
・イベント名：「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」
・開催日時 ：2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)
・開催時間 ：9:00〜
・開催場所 ：サイボク本社 敷地内(〒350-1221 埼玉県日高市下大谷沢546)
サイボクは「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」を2024年9月21日(土)〜9月23日(月・振休)に開催。
※笹崎 浩一の「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。
「ありがトンまつり」期間中、園内には楽しい「ステージイベント」のほか「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」など一日中家族で楽しめる複合施設になっています。
新設された「フォトスポット」で記念撮影もできます。
期間中「サイボクの森」入園チケット購入の方に各日先着200名様にキャラクタータオルプレゼント！
【アクセス】
＜お車の場合＞
圏央道狭山・日高ICを川越方面へ下り、1つ目の信号を左折。
国道407号線に入り、田木交差点を右折し、道なりに約5分。
※無料駐車場：1,400台有り
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 「アスレチック」など一日中家族で楽しめる！サイボク「ありがトンまつり＆サイボクの森5周年イベント」 appeared first on Dtimes.