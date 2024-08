下鴨茶寮は、2024年8月31日に、百貨店「松屋銀座」に惣菜、弁当、贈答品の販売とイートインコーナーを設けた新業態の店舗をグランドオープンします。

下鴨茶寮

下鴨茶寮は、2024年8月31日に、百貨店「松屋銀座」に惣菜、弁当、贈答品の販売とイートインコーナーを設けた新業態の店舗をグランドオープン。

全国初お目見えとなる新商品「料亭のお出汁」の発売に合わせ、併設のイートインコーナー(カウンター5席)では「料亭のお出汁」を使った下鴨茶寮総料理長・本山 直隆が監修するお食事を提供。

食器は骨董品や伝統工芸品を京都からセレクトし、随所に京都を体感していただける工夫を施した新事業体店舗です。

また、「下鴨茶寮」松屋銀座店では、最新の冷凍技術の導入により京都で調理された人気の惣菜や弁当を銀座へ直送。

関西の店舗でしか展開のなかったお料理を、美味しさと品質を保ちながら安全に楽しめます。

◇新商品「料亭のお出汁」

京料亭「下鴨茶寮」が素材にこだわり、料理人お墨付きの豊な味わいと旨み引き立つ万能出汁パック。

「料亭のお出汁」を使用した家庭で是非取り入れていただきたい料亭の簡単レシピを、SNSで随時配信予定。

金額:10包入 1,080円(税込)

■店舗概要

開業日 :2024年8月31日

所在地 :松屋銀座 地下1階 東京都中央区銀座3-6-1

TEL :080-4925-7308/*2024年8月31日より開通

営業時間:11時〜20時

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イートインコーナーも!「下鴨茶寮」松屋銀座店 appeared first on Dtimes.