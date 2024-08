上質な黒豆をふんだんに使用！乃が美『北海道黒豆「生」食パン』

『乃が美』は、2024年8月23日(金)より、国内『乃が美』店舗にて、北海道産の黒豆を贅沢に使用した、新商品『北海道黒豆「生」食パン』を販売中です。

乃が美『北海道黒豆「生」食パン』

■商品名 :北海道黒豆「生」食パン

■販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

■販売期間 :2024年8月23日(金)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、

販売終了となります。

■販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

■北海道産黒豆のこだわり

北海道の広大な大地で育まれた黒豆は、風味豊かでコクが深く、栄養価も抜群です。

この上質な黒豆をふんだんに使用するため、丁寧に選別し、ふっくらと炊き上げました。

さらに、蜜漬け工程を3回繰り返すことで、黒豆の中まで蜜が染み込み、より一層風味豊かに仕上がっています。

■『北海道黒豆「生」食パン』のこだわり

柔らかくしっとりとした「生」食パン生地と、口の中に広がる豊かな香りが、たっぷりと練り込んだ黒豆の風味と見事に調和し、至福のひとときを演出します。

■おすすめの食べ方

まずはそのままおたのしみください。

トーストすると、黒豆の香ばしい香りが一層引き立ち、外はサクッ、中はしっとりとした食感が楽しめます。

