¥¤¥¿¥ê¥¢³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥«¥Ö¡¼¥ë¡×¤¬²£¿Ü²ì¤Ë½éÆþ¹Á¡Ä¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡ÈÆÃ¼ì¥¹¥Æ¥ë¥¹Äú¡ÉÅ¸³«½àÈ÷¤«¡ÚÆüÍË°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Û
¤³¤Î²Æ¡¢NATO½ô¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ë·³ÍÑµ¡¤ä·³´Ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¤Ï¤é¤à¶ËÅì¾ðÀª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©ºÇ¿·±ÇÁü¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢³¤·³¤Î¶õÊì¤¬ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ´ó¹Á
8·î22Æü¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢³¤·³¤Î¶õÊì¥«¥Ö¡¼¥ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶õÊì¤ÎÆüËÜ´ó¹Á¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
ÀèÃ¼¤¬È¿¤êÊÖ¤Ã¤¿¹ÃÈÄ¤Ë¤ÏºÇ¿·±Ô¤ÎF-35B¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ê¥¢¡¼¶¹¶·âµ¡¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç½Àª¿Ç·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶ÉÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡§
¶õÊì¤ÏËÜÍè¡Ö³¤¤Î¾å¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ö¡¼¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë²£¿Ü²ì¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Î¡×¤Î¼çË¤¤ÈÆ±¤¸ÂçË¤¤òÁ°¸å¤Ë°ìÌç¤º¤ÄÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¨¤ò°Ò³Å¤·¸òÀï¤¹¤ëÂçË¤¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õÊì¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¥«¥Ö¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤ò½ÐÆþ¤ê¤µ¤»¤ëÂç¤¤Ê¥É¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢´ÏÆâ¤Ë¡¢Àï¼Ö¤ò20Î¾°Ê¾åÅëºÜ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ö¡¼¥ëÃ±ÆÈ¤ÇÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«¥Ö¡¼¥ë¡¢6·îËö¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤È¶¦Æ±±é½¬¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜ´ó¹ÁÁ°¤Ë¤Ï¡¢¶õÊì¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¤Î´ÏÂâ¤È¤â±é½¬¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍè½µ¤Ë¤Ï¡¢²£¿Ü²ì¤ò½Ð¹Á¤·¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤È¶¦Æ±¤ÇÂÐÀø¿å´Ï·±Îý¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ö¡¼¥ë´ÏÂâ¤Î»ÊÎá´±¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÀïÎ¬ÌÜÉ¸¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·³ÍÑµ¡¤¬ÆüËÜ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢8·î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀïÆ®µ¡¤ä°Û·Á¤Î¶õÃæÁá´ü·Ù²üµ¡¡áG550CAEW¤Ê¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Î·³Ââ¤¬ÆüËÜ¤ËÂ³¡¹¤È½¸·ë¤·¤¿¡£
Ç½Àª¿Ç·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶ÉÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡§
NATO¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëËü¤¬°ì¤Î¹¶·â¤ÏÆüËÜ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·³Ââ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¸«¤»¤ëÍÞ»ß¡É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡È¸«¤»¤Ê¤¤ÎÏ¡É½àÈ÷¤«
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
8·î15Æü¡¢²Æì¸©¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÂºÌ¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿´ñÌ¯¤Ê·Á¤Î¥Õ¥Í¤Î»Ñ¤À¡£
Ç½Àª¿Ç·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶ÉÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡§
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÆÃ¼ì¥¹¥Æ¥ë¥¹Äú¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¶¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó·¡×¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
´°Á´¤ËÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿È¾Àø¿åÄú¤Ç¡¢³ÊÇ¼¼°¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÄÌ¿®¥Þ¥¹¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤ä¹âÂ®¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¥É¥¢¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥·¡¼¥ë¥º¤òÌ©¤«¤ËÅ¨ÃÏ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤¬Ç¤Ì³¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¾ðÀª¤äÂæÏÑ³¤¶®ÌäÂê¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤ëÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¡¢NATO½ô¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¡È¸«¤»¤ëÍÞ»ß¡É¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¸«¤»¤Ê¤¤ÎÏ¡É¤ÎÅ¸³«½àÈ÷¤â¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î25ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë