フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、人気コミックス『タヌキとキツネ』(著:アタモト)10巻を2024年10月15日に発売するのを記念した書店フェアも開催する。対象商品を購入するとアタモト描き下ろしイラストを使用した特製ステッカーがプレゼントされる。■コミックス情報タイトル:タヌキとキツネ 10著:アタモト定価:990円(税込)レーベル:リラクトコミックス

発行:株式会社フロンティアワークス【特典情報】・アニメイト:有償特典 描き下ろしカードホルダー・紀伊國屋書店:イラストカード・くまざわ書店:イラストカード・三洋堂書店:イラストカード・有隣堂:イラストカード■フェア情報【開催期間】2024年10月15日(火)〜11月14日(木) ※特典がなくなり次第終了【対象商品】・コミックス:タヌキとキツネ1〜10巻・絵本:タキとキツネ 小さなともだち/冬のおはなし/ちびっこの冒険【開催店舗】後日発表また、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて、『タヌキとキツネ』のPOP UP SHOP「タヌキとキツネ〜お山のお寿司やさん〜」が開催中。開催期間は2024年9月5日(木)までとなっている。「タヌキとキツネ〜お山のお寿司やさん〜」では、「お寿司やさん」がテーマの描き下ろしイラストを使用したグッズを販売。またPOP UP SHOPで商品を購入すると、先着でノベルティがプレゼントされる。ノベルティのデザインは会期の前半、後半ごとに異なる。最新情報は「タヌキとキツネ〜お山のお寿司やさん〜 」特設ページほかにて。(C)ATAMOTO / Frontier Works Inc.