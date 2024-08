クリーミーでやさしいおいしさ！ブルボン「のせて焼くベイクドチーズケーキ風シート」

ブルボンは、パンにのせて焼くことで、クリーミーなベイクドチーズケーキのような味わいが楽しめる食品シート「のせて焼くベイクドチーズケーキ風シート」を2024年9月1日(日)に新発売します。

ブルボン「のせて焼くベイクドチーズケーキ風シート」

内容量 :75g(5枚)

発売日 :2024年9月1日(日) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

※掲載のレシピ写真はイメージです。

「のせて焼くベイクドチーズケーキ風シート」は、フィルムをはがしてパンの上にのせ、こんがりとした焼き色になるまで加熱することで、チーズケーキの風味とクリーミーでやさしいおいしさを楽しめる食品シートです。

焼きたてのベイクドチーズケーキのような香ばしさをご家庭でも手軽に楽しめます。

【かんたんクッキングシリーズ】

スライス生チョコレート

のせて焼くメロンパンシート

のせて焼くフレンチトースト風シート

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

