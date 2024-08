まろやかな甘さのチーズクリームをサンド！ブルボン「エブリバーガーWチーズ味」

ブルボンは、バーガー型でチーズ味のお菓子「エブリバーガーWチーズ味」を2024年9月3日(火)に新発売します。

ブルボン「エブリバーガーWチーズ味」

エブリバーガーWチーズ味

内容量 :58g

発売日 :2024年9月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、バーガー型でチーズ味のお菓子「エブリバーガーWチーズ味」を2024年9月3日(火)に新発売。

「エブリバーガーWチーズ味」は、小さなハンバーガー型のかわいい見た目で甘じょっぱい味わいのお菓子です。

塩味のあるサクサクとしたチーズビスケットでまろやかな甘さのチーズクリームをサンドしました。

ビスケットとクリームにそれぞれ異なる種類のチーズを用いたWチーズ仕立てとしてあり、味わい豊かな甘じょっぱいおいしさを楽しめます。

パッケージはシンプルで、大人も手に取りやすいデザインです。

エブリバーガーシリーズは、1985年の発売以来ずっとご愛顧いただいており、2025年に発売40周年を迎えるロングセラーブランドです。

