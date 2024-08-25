ÌøÂô¿µ¸ã¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½é½Ð±é¡¡¡ÈÌ¾¿Í·Ý¡ÉÈäÏª¤ËÆóµÜÏÂÌé¡ÖÀèÇÚ¤ÏÀ¨²á¤®¤ë¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¡Ê62¡Ë¤¬25Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï±é·ÝÈÖÁÈ¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å5¡§30¡Ë¤Î±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌøÂô¿µ¸ã¡ÉÀèÇÚ¡É¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÆóµÜÏÂÌé
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤Î±é·Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬¡£ÌøÂô¤Ï¡¢½ÐÓò»Ò¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤¤Î¤¦¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¾ÐÅÀ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Êì¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Êì¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÌøÂô¤Ï¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢Ã»¤á¤Ë¤·¤í¤è¡×¤È¤ªÃ£¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Í¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡¢88ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¡Ø¹Ã»Ò±à¡Ù¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢ÁáÂ®Ì¾¿Í·Ý¤òÈäÏª¡£
¡¡Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì¿Í·Ý¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Í¡¢³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤Âç´îÍø¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤Æ¡¢¤¤¤¤Ì´¸«¤í¤è¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤Ç¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌøÂô¿µ¸ãÀèÇÚ¤ÏÀ¨²á¤®¤ë¤è¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î¡ÈÌ¾¿Í·Ý¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌøÂô¿µ¸ã¡ÉÀèÇÚ¡É¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÆóµÜÏÂÌé
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤Î±é·Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬¡£ÌøÂô¤Ï¡¢½ÐÓò»Ò¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤¤Î¤¦¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¾ÐÅÀ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Êì¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì¿Í·Ý¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Í¡¢³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤Âç´îÍø¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤Æ¡¢¤¤¤¤Ì´¸«¤í¤è¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤Ç¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌøÂô¿µ¸ãÀèÇÚ¤ÏÀ¨²á¤®¤ë¤è¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î¡ÈÌ¾¿Í·Ý¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£