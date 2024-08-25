今週の【重要イベント】エヌビディア決算、鉱工業生産、米個人所得 (8月26日～9月1日) 今週の【重要イベント】エヌビディア決算、鉱工業生産、米個人所得 (8月26日～9月1日)



――――――――――――――――――― 8月26日 (月) ――

◆国内経済

・6月景気動向指数[確報値] (14:00)

・7月外食売上高 (14:00）

◆国際経済ｅｔｃ

・英国、フィリピン市場休場

・ドイツ8月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国7月耐久財受注 (21:30)

・テニス「全米オープン」 (ニューヨーク、～9月8日)

【海外決算】

[中]携程旅行網（トリップドットコムグループ）



――――――――――――――――――― 8月27日 (火) ――

◆国内経済

・7月企業向けサービス価格指数 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-7月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ4-6月期GDP[確報値] (15:00)

・米国6月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国6月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国8月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国8月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

・米国2年国債入札



――――――――――――――――――― 8月28日 (水) ――

◆国内経済

・7月白物家電出荷額 (10:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・パリ2024パラリンピック開幕（～9月8日）

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、セールスフォース 、クラウドストライク 、HP /[中]BYD、メイトゥアン



――――――――――――――――――― 8月29日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月建機出荷額 (13:00)

・8月消費動向調査 (14:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏8月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏8月景況感指数 (18:00)

・ドイツ8月消費者物価指数 (21:00)

・米国4-6月期GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国7月卸売在庫 (21:30)

・米国7月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]マーベル 、デル 、オートデスク 、ルルレモン・アスレティカ 、ダラージェネラル 、ベストバイ

◆新規上場、市場変更 など

★Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス <231A> ：福証Ｑ上場

〇デュアルＴ <3469> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇ミアヘルサ <7129> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇岩崎通 <6704> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 8月30日 (金) ――

◆国内経済

・8月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★7月完全失業率 (8:30)

★7月有効求人倍率 (8:30)

★7月鉱工業生産 (8:50)

・7月商業動態統計 (8:50)

・7月自動車輸出実績 (13:00)

・7月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ8月失業率 (16:55)

・ユーロ圏8月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏7月失業率 (18:00)

・インド4-6月GDP (21:00)

★米国7月個人所得 (21:30)

★米国7月個人支出 (21:30)

・米国8月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・米国8月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇アクセスＨＤ <7042> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 8月31日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月製造業PMI (10:30)

・中国8月非製造業PMI (10:30)



――――――――――――――――――― 9月 1日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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