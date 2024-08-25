¤Î¤ê¥Ô¡¼¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹À¤³¦½÷²¦¤Èà¥Þ¥ó¥â¥¹¤¦¤ì¥Ô¡¼á¤ÊÌîµå´ÑÀï¡ÖºÇ¹¬¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¡¡à¤Î¤ê¥Ô¡¼á¤³¤È½÷Í¥¤Î¼ò°æË¡»Ò(53)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹À¤³¦½÷²¦¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â°æÍ§Íü(40)¤È¤È¤â¤ËÌîµå´ÑÀï¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï¡Ö¥®¥ê¥Ã¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢ÅöÆü¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡¢¥À¥á¤ÇÅöÁ³¤Î³Ð¸ç¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç²ñ¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿°Â°æÍ§ÍüÍÍ¡£¡£¤ªÊÖ»ö¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×(ÀäÂÐÌµÍý¥¯¥ê¶õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÍÆ°×¤¤¤Ç¤¹¤¬)¡×¤È¡¢¼«¤é°Â°æ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«»£¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¼ó¤Ë´¬¤¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤ä¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖºÇ¹¬¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤Á¤¤¤«¤ï²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Á¤¤¤«¤ï¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¸ò¤¨¤¿´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÆó¿ÍºÇ¹âÈþ¿Í¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤æ¤ê¤æ¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£