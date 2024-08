【モデルプレス=2024/08/25】8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、台風10号の影響により、27・28日に大阪・グランキューブ大阪で開催を予定していた「ATEEZ 2024 FANMEETING <ATINY’S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」イベントを中止することがわかった。25日、グループの日本公式オフィシャルサイトを通じ発表した。

◆ATEEZ、イベント中止を発表

◆発表全文

公式サイトでは「台風10号の影響により今後予想される公共交通機関の影響、ご来場頂くお客様、そして出演アーティストやスタッフの安全などを考慮した結果、開催中止を決定致しました」とファンミーティングの中止を発表。「公演を楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解・ご了承いただけますようお願いいたします」と呼びかけている。なお、チケットの払い戻し情報については、後日公式サイトにて案内するとしている。また会場受取通販での購入商品は配送受取注文へと変更されるほか、公演中止に伴い、28日に予定していたリハーサル観覧の実施も見合わせることを発表した。(modelpress編集部)2024年 8月27日(火)、28日(水) 大阪・グランキューブ大阪で開催を予定しておりました「ATEEZ 2024 FANMEETING <ATINY’S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」につきまして台風10号の影響により今後予想される公共交通機関の影響、ご来場頂くお客様、そして出演アーティストやスタッフの安全などを考慮した結果、開催中止を決定致しました。公演を楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解・ご了承いただけますようお願いいたします。尚、チケットの払い戻し情報につきましては後日、公式サイトにてご案内させていただきます。また会場受取通販で購入された商品は、配送受取注文へと変更させていただきます。発送詳細につきましても後日、公式サイトにてご案内させていただきます。■開催中止公演■【公演名】「ATEEZ 2024 FANMEETING <ATINY’S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」【開催場所】大阪・グランキューブ大阪【日程】2024年 8月 27日(火)2024年 8月 28日(水)また、公演中止に伴い、28日(水)に予定しておりましたリハーサル観覧につきましては実施を見合わせとさせていただきます。こちらに関する対応詳細が決定いたしましたら、改めて公式サイトにてご案内させていただきます。【Not Sponsored 記事】