´ßÇî¹¬»á¡¡À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ë¼ºË¾¡Ö¼ã¼ê¤¬¤³¤ì¤¸¤ãº¤¤ë¡×
¡¡¸µ·Ð»º¾Ê´±Î½¤Î´ßÇî¹¬»á¤¬£²£µÆü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´ß»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¼ã¼ê¤¬ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶âÌäÂêÁ´ÈÌ¤ò¿¼¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ºÆÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ø¸¡»¡¤¬¤ä¤Ã¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸¡»¡¤È°ã¤Ã¤ÆÁÜºº¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£´ßÅÄÁíÍý¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂêÁ´ÈÌ¤Ç¿¼¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤àµ¤¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤ìÆÍ¤Ã¹þ¤à¤ÈÀ¯¼£»ñ¶â¤ÏÂç»ö¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éÅêÉ¼¤¬¸º¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤Ï¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤Î¥ä¥ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼ã¼ê¤¬¤³¤ì¤¸¤ãº¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£