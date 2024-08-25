8月25日、札幌競馬場で行われた10R・2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦（3歳上2勝クラス・ダ1700m）は、武豊騎乗の9番人気、ティアップリオン（牡6・美浦・奥平雅士）が勝利した。クビ差の2着に横山典弘騎乗のオールマキシマム（牝4・美浦・奥平雅士）、3着に吉村智洋騎乗のラフエイジアン（せん4・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:46.6（良）。

1番人気でT.オシェア騎乗、ビーアイオラクル（牡5・栗東・牧田和弥）は6着、2番人気でD.レーン騎乗、スズカマジェスタ（牡5・栗東・須貝尚介）は7着敗退。

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暫定1位で最終戦へ

武豊が魅せた。9番人気の伏兵ティアップリオンで早め先頭から押し切る競馬での完勝。外から来た横山典弘騎乗、オールマキシマムをクビ差抑えての快勝だった。この勝利でWASJの優勝争いは、武豊騎手と松山弘平騎手が1位タイとなり、大混戦で最終第4戦を迎える。

ティアップリオン 18戦3勝

（牡6・美浦・奥平雅士）

父：リオンディーズ

母：ティアップレーヴ

母父：クロフネ

馬主：田中昇

生産者：高昭牧場

【レース全着順】

1着 ティアップリオン 武豊

2着 オールマキシマム 横山典弘

3着 ラフエイジアン 吉村智洋

4着 アレクサ 松山弘平

5着 サムハンター J.モレイラ

6着 ビーアイオラクル T.オシェア

7着 スズカマジェスタ D.レーン

8着 デビッドテソーロ C.ルメール

9着 ワイワイレジェンド K.ティータン

10着 スズカルビコン 戸崎圭太

11着 フォーワンセルフ D.サンチアゴ

12着 サヴァビアン C.ホー

競走中止 シックザイン 坂井瑠星

競走除外 ショウナンカブト 川田将雅