8月24日、CLUB CITTA’にてKIRITO × 有村竜太朗によるツーマン<THE CHEMICAL DESTRUCT -ANTI-PARTICLE- KIRITO vs 有村竜太朗>が開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。<THE CHEMICAL DESTRUCT>は、2023年8月開催のKIRITOワンマンを第1弾として、「今後、対バンや主催イベントもやっていこうと思う」と、夏の恒例イベントにしていくことを公言していた同公演の第2弾となるものだ。

■<THE CHEMICAL DESTRUCT -ANTI-PARTICLE- KIRITO vs 有村竜太朗>2024年8月24日(土)@神奈川・川崎 CLUB CITTA’ セットリスト



【有村竜太朗】01. ≒engeki02. ≒rentogen03. 魔似事/manegoto04. 色隷/sikirei05. 日没地区/nichibotsuchiku06. くるおし花/kuruoshibana07. ≒kagidokei08. ≒fuyuu(w/KIRITO)09. ≒jukyusai10. 浮融/fuyuu【KIRITO】01. THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」02. Discord03. BALANCE04. THE SUCCESSOR「OMEGA」05. NEOSPIRAL06. 誰もいない丘07. Storyteller08. I BLESS YOU(w/有村竜太朗)09. DEAR PLUS ALPHA