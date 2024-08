【ロペピクニック】ドラえもんとのスペシャルコレクション第3弾が登場♡

ROPE’ PICNIC(ロペピクニック)は、春に発売して話題になった国民的キャラクター「ドラえもん」とのスぺシャルコレクション第3弾を、公式ファッション通販サイト『J’aDoRE JUN ONLONE(ジャドール ジュン オンライン)』にて、2024年8月22日(水)より予約をスタートいたしました。9月7日(土)には全国店舗にて発売いたします。

ドラえもんとのスペシャルコレクション第3弾♡

スペシャルコレクションでは、ドラえもんをモチーフにロペピクニックらしい遊び心のあるデザインが登場します。今回は全5型をラインアップ。

ウエアでは、カレッジスウェットを連想させる、ドラえもんとドラミを大きくほどこした裏毛のプルオーバーを発売。キッズサイズも展開し、リンクコーデで着られます。

雑貨では、ドラえもんとドラミのフェイスをあしらった愛くるしいラウンドポーチや、アクリルキーホルダーなど3型が登場。バッグに入れて出かけたり、身に着けたり、見ているだけできゅんとする特別なアイテムをぜひチェックしてください。

【ロペピクニック】アイテム紹介

裏毛トップス

価格:各5,489円(税込)

キャラクターを大きくプリントした裏毛トップス。ドラえもんには“I’m by your side.”(君のそばにいるよ)、ドラミには“Dorami is a very reliable girl.”(ドラミはとても頼りになる女の子)と、きゅんとするメッセージが入っています。

サイズ:フリー(カラー:ライトグレー/ピンク)

【KIDS】裏毛トップス

価格:各4,290円(税込)

キャラクターを大きくプリントしたキッズ用の裏毛トップス。大人と同じデザインなので、親子でリンクコーデも楽しめます。

サイズ:S/M/L(カラー:ライトグレー/ピンク)

ラウンドポーチ

価格:各3,850円(税込)

ドラえもんとドラミの、フェイス型ラウンドポーチ。コインケースやキャンディ入れなど、さまざまな用途で使えます。キャラクターの表情はそれぞれ、2パターンをラインアップ。

サイズ:フリー(カラー:ブラウン/ブルー/ブルー系/イエロー/イエロー系)

トートバッグ

価格:各2,970円(税込)

ドラえもんとドラミをデザインしたミニトートバッグ。ちょっとしたお出かけやランチバッグなどにピッタリな大きさです。底にマチがあり、容量もたっぷり!

サイズ:フリー(カラー:ブルー/ピンク)

カスタムアクリルキーホルダー

価格:各1,390円(税込)

人気のひみつ道具とキャラクターがついたアクリルキーホルダー。バッグやポーチにつけたり、キーリングにしたりなど、身につけたくなるかわいいアイテムです。

サイズ:フリー(カラー:ブルー/ピンク)

【ロペピクニック】ノベルティについて

ロペピクニックの店舗にて、スペシャルコレクションの商品を含む7,700円(税込)以上ご購入の方に、オリジナルのトートバッグをプレゼント。どこでもドアから出てくるドラえもんをプリントしたエコバッグは、たたむとコンパクトになり持ち運びにも便利です。

対象期間:2024年9月7日(土)~ ※数量限定、なくなり次第終了

かわいすぎるドラえもんのアイテム♡

ロペピクニックとドラえもんのスペシャルコレクション第3弾について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

今回は、親子でおそろいコーデが楽しめるプルオーバーをはじめ、フェイス型のポーチやトートバッグなどが登場します。どのアイテムもかわいすぎて、今回も完売が続出しそう!

気になるアイテムがある方は、ぜひ先行予約をご利用ください♪