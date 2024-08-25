¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¾èÇÏ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡ñ¥ÁÖ¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡Öµ³¾è»Ñ¤¬¥¥ì¥¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÀ¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Ûー¥ë¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØShizuka Kudo Live Tour 2024¡Ù¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¹©Æ£¤ÏÀ¹²¬´Ñ¸÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¾Ð´é¤Ç¹ª¤ß¤Ë¾èÇÏ¤ò¤³¤Ê¤¹¹©Æ£ÀÅ¹á
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Ï¡Ö°ìÍö ËÜ¼ÒÁíËÜÅ¹¡×¡¢¹âÃÎ¤Ç¤Ï¾áÆýÆ¶¡ÖÎ¶²ÏÆ¶¡×¤òË¬¤ì¤¿¹©Æ£¡£À¹²¬¤Ç¤Ï¾èÇÏ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£ñ¥ÁÖ¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡Öµ³¾è»Ñ¤¬¥¥ì¥¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ä¼êÌ¾Êª¤Î¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¡×¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤½¤Ð½è¡ÖÅì²È¡×¤Ø¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎN»á¤¬¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢135ÇÕ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¹©Æ£¤Î¿·¶Ê¡ÖðÄ¡×¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¹²¬½Ð¿È¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¤Ë¤è¤ë111ÇÕ¤ÎµÏ¿¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿ô»ú¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢100ÇÕ°Ê¾å¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ÚÌÀ¼ê·Á¿ÊÄè¤ò¤«¤¶¤¹N»á¤Î¼Ì¿¿¤È¡Ö»ä¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Å·¤×¤é¤ËÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹©Æ£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¤½¤Ð¤Î²ûÀÐ¥³ー¥¹¤òÃíÊ¸¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ë¤ª¹Ôµ·¤¬°¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾å¤ò¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢ー¤â»Ä¤ê¡¢°ñ¾ë¡¦¿å¸Í¸ø±é¤ÈÅìµþ¸ø±é¡¢¤½¤·¤Æ10·î¤Î¹á¹Á¸ø±é¤Î¤ß¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢ÁáÄ«¤ËÍè¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌë¤Ëµ¢¤ë¡£¤È¸À¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âË¬¤ì¤ëÅÚÃÏ¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÃÎ¤ê¤¿¤¯¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´Ñ¸÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÏÊý¤ÎÉ÷½¬¤ä½¬¤ï¤·¤Ê¤É¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹©Æ£¤ÏÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë