“全身タトゥー”で注目集めた女優ハン・ソヒ、ミニスカコーデが可愛すぎる！「色んな姿を見せようと…」【PHOTO】

女優ハン・ソヒはスポーティーなファッションも似合う。

スポーツブランド「FILA(フィラ)」が秋シーズンを迎え、グローバルアンバサダーを務めるハン・ソヒとともに新コレクションを披露した。

8月22日、FILAはハン・ソヒとともにした最新カットとインタビュー映像を公開した。

秋の雰囲気にぴったりな色味とデザインが目立つ今回のコレクション。特に、ジャケットとミニスカートのセットアップにブラトップを合わせたハン・ソヒは、すぐにでもデートに行けそうなほど可愛らしく着こなしている。

(写真=FILA)ハン・ソヒ

(写真=FILA)ハン・ソヒ

ハン・ソヒはFILAのアンバサダーとして1周年を迎え、「共にしたこの1年、様々な姿を見せようと思った。今後も新たに披露する作業に多くの期待をお願いする」と呼びかけた。

FILAの関係者もまた「ハン・ソヒとの1周年を記念して、今秋のコレクションはスポーツと美しさの調和を極大化した特別なラインナップで準備した。FILAならではのスタイルで今秋、特別なシーズンを迎えることを願う」と伝えた。

なおハン・ソヒは今後、同じく1994年生まれの女優チョン・ジョンソと共演する『プロジェクトY』(課題)に出演する予定だ。同作はソウルの江南(カンナム)を舞台に、80億ウォン(約8億7000万円)の金塊を奪取し、人生を切り開こうとする同い年の2人の女性の欲望を描いたノワール作品だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。