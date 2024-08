昇格組イプスウィッチ、今夏10人目の補強は元スパーズのFWクラーク…移籍金は最大約38億円

イプスウィッチは24日、サンダーランドから元U−20イングランド代表FWジャック・クラークが完全移籍で加入することを発表した。クラークはイプスウィッチと2029年6月30日までの契約を締結。イギリスメディア『BBC』によると、イプスウィッチがサンダーランドに対して支払う移籍金は、1500万ポンド(約28億6000万円)となり、パフォーマンスに応じたボーナスとしてさらに500万ポンド(約9億5000万円)を支払う可能性があるようだ。

