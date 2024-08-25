²¿¤«¤È¥Ð¥º¤Ã¤Á¤ã¤¦98cm¡¦µ¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤ÎËãÁÒ¿ð´õ¡Öº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥Ì¡¼¥Ö¥é¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËãÁÒ¿ð´õ
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ð¥¹¥È98Ñ¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÉð´ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëËãÁÒ¿ð´õ¡Ê¤¢¤µ¤¯¤é¡¦¤ß¤º¤¡Ë¤¬¡¢8·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤37¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¸½ºß¤Ï¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ØABEMA Prime¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿¿¹üÄº¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËãÁÒ¿ð´õ¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤¤¤Ä¤«¤ÏÃÏ¸µ¤ò½ä¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¡ª
¡½¡½º£²ó¤Ï²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ËãÁÒ¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¡£Àî¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥«¥¨¥ë¤¬¤ä¤¿¤é¤È±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Æ......¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥«¥×¥«¤ÈÉâ¤«¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉÕÏ¿DVD¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö²Ð¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ËãÁÒ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö²Ö²Ð¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶³Ð¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¡¢º£µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤ò¤·¤¿¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉâ¤«¤ì¤¿ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Êµã¡Ë¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡ª¡¡¹â¹»¤È¤«²ÆµÙ¤ß¤Ë¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
ËãÁÒ¡¡Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÙ¶¯ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é......¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡©
ËãÁÒ¡¡¥ê¥¢½¼¤Ã¤Ý¤¯¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥á¥È¥ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¼Â¹Ô¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½¤½¤Ã¤«......¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËãÁÒ¡¡¤â¤Ã¤Ñ¤é¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢»öÌ³½ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÇÛ¿®¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¤³¤Î´Ö¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤È¥Ð¥È¥ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬......¡£
¡½¡½¤³¤Î²Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿Å¸¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËãÁÒ¡¡¼Ì¿¿Å¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öundying¡×¤Ç¡¢»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²¿¤¬¸¶°ø¤Ç¤½¤Î´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Õ¤ÈÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°áÁõ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥É¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼Ì¿¿Å¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÁÏºî¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËãÁÒ¡¡³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤ÎÉÕÏ¿¤ËÌ¡²è²È¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£G¥Ú¥ó¤ä¥È¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ä¤â³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«ºî¤ë¤Î¤Ïº£¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ðµ¨¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Ð¥º¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÜàÐ¤Ê¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëÃË¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤Ç¥Ì¡¼¥Ö¥é¤òÇË²õ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡£
ËãÁÒ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Ç¤â¡¢¥Ì¡¼¥Ö¥é¤òÇË²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Î¶»¤Î°µÎÏ¤Ë¥Ì¡¼¥Ö¥é¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SNS¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËãÁÒ¡¡´ðËÜÅª¤ËX¤ÏËèÆüÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï18¡Á21»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»öµ¢¤ê¤äÍ¼¿©¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½º£¸å¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ËãÁÒ¡¡¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ·¸¤¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÃÏ¸µ¡¦ëÝÁá¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤Î¾¦Å¹³¹¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£¹â¹»»þÂå¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤ËÇã¤¤¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤à¤Ã¤Á¤ã¤óËü½½¡£¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡¢¤¿¤¤¾Æ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËãÁÒ¡¡¿åÃå¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¹»¤Î¶µ¼¼¤äÊüÁ÷¼¼¤Ç¤â»£¤ê¤¿¤¤¡£
¡½¡½¼¡¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï°ì½ï¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËãÁÒ¡¡¤¼¤Ò¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ËÌ¸¶ ²Ì¡ÊKiKi inc.¡Ë
¡üËãÁÒ¿ð´õ¡Ê¤¢¤µ¤¯¤é¡¦¤ß¤º¤¡Ë¡¡
2002Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹150Ñ¡¡B98 W62 H90¡¡
¼ñÌ£¡á¿ä¤·³è¡¢¥²¡¼¥à¡¡ÆÃµ»¡áÏ¯ÆÉ¡¢Ê¬ÀÏ¡¢ºÛË¥¡¡
¡û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÇÇË²õ¤·¤¿¥Ì¡¼¥Ö¥é¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@mizuki_asakura_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@mizuki_asakura_¡Û¡¡
ËãÁÒ¿ð´õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤Ã¤ÈÀäÂÐ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡Ù¡¡»£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§