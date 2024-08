ドラえもん＆ドラミの顔型ポーチは絶対欲しい！ロペピクニックの「ドラえもん」コレクションは再び完売の予感

ファッションブランド「 ROPE' PICNIC (ロペピクニック)」から、第3弾となる「ドラえもんコレクション」が登場。今回は、ドラえもんやドラミちゃんのフェイス型ポーチやトップスなど、全5型がラインナップします。9月7日(土)より開始する実店舗での販売に先駆けて、公式オンラインストアでは8月22日(水)から予約販売がスタートしているので、ぜひチェックしてみてくださいね。第3弾も悶絶級にかわいい!ロペピクニック「ドラえもんコレクション」

2024年春に展開された第1弾、第2弾に続き、「ドラえもん × ロペピクニック」のコラボレーションが再び実現。今回は、ドラえもんやドラミちゃんをデザインした、フェイス型ポーチや裏毛トップス、バッグ、キーホルダーが展開されます。前回は完売アイテムが続出するほど大人気だったそうなので、気になる商品が見つかったら予約販売でゲットするのがおすすめ!2種類の表情から選べる、ドラえもん&ドラミちゃん「ラウンドポーチ」ここからは、気になるラインナップをご紹介していきますよ。まず注目したいのが、ドラえもんの顔が丸ごとポーチになった「ラウンドポーチ」(税込3850円)。ドラミちゃんバージョンには、チャームポイントの赤いリボンがプラスされていますよ。フェイス型のポーチは、キャラクターそれぞれに2パターンの表情を用意。ドラえもんの大好物“どら焼き”を加えた、全5種類からお好みのデザインを選んでくださいね。『I'm by your side.』のメッセージ入り「裏毛トップス」ファッションアイテムには、キャラクターをフロント部分に大きくプリントした、「裏毛トップス」(税込5489円)がお目見え。ドラえもんをデザインした『ライトグレー』のバックには、思わずキュンとする『I'm by your side.(君のそばにいるよ)』のメッセージが施されています。ドラミちゃんが描かれた『ピンク』のトップスには、『Dorami is a very reliable girl.(ドラミはとても頼りになる女の子)』がバックプリントされていますよ。ワイドシルエットで楽な着心地のプルオーバーを、秋冬シーズンに向けてゲットしてみてはいかがでしょうか?ミニトートやアクキーで「ドラえもんコレクション」をコンプしちゃおタケコプターでお出かけ中のドラえもんが描かれた「トートバッグ」(税込2970円)は、お散歩のお供やランチバッグにぴったりなサイズ感。ドラミちゃんバージョンもありますよ。人気のひみつ道具とドラえもん、ドラミちゃんがそれぞれ付いた「アクリルキーホルダー」(税込1320円)を購入して、バッグやポーチに装着してみるのも良いかもしれません。店舗限定でオリジナルトートのノベルティがもらえるよ9月7日(土)以降、「ROPE' PICNIC」のリアル店舗にて、本コレクションの商品を含めて税込7700円以上お買い物すると、オリジナルトートバッグがもらえます。ノベルティは数量限定のため、早めにお店を訪れてみてくださいね。「ROPE' PICNIC」の「ドラえもんコレクション」特集ページhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース