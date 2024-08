映画・テレビ界のご意見番、HBOドラマ「メディア王~華麗なる一族~」(2018-2023)でローガン・ロイ役を演じた名優ブライアン・コックスの勢いが止まらない。過去にはやに辛口のコメントを浴びせてきたコックスが、次に狙いを定めたのはスーパーヒーロー映画だった。

2024年8月17日、スコットランドのエディンバラ国際映画祭に登場したコックスは、映画とテレビの現状を比較し、「かつては映画がやっていたことを今はテレビがやっている」と指摘。アメリカのテレビシリーズが世界的に高い評価を得ていることについて、スーパーヒーロー映画の悪影響に関する持論を述べた。

「映画はとても悪い方向に進んでいると思いますよ。マーベルやDCなどの壮大な要素のせいもあって、居場所を失ってしまった。事実として崩壊は始まっていると思います。筋書きを失っているようなところがある。」

一時は“スーパーヒーロー映画疲れ”がささやかれたハリウッドだが、奇しくも現在は『&ウルヴァリン』が歴史的ヒットの真っただなか。「(スーパーヒーロー映画は)大金を稼いでみんなを幸せにするが、作品という意味ではどんどん薄まる。いつもどおりのことを繰り返すだけで……僕もそういうプロジェクトに参加したことがあるから」とコックスは語った。

何を隠そう、コックスは『X-MEN2』(2003)で悪役ウィリアム・ストライカーを演じたことがある。ストライカーといえば、ヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンを創ったキーパーソンだ。「デッドプールが出会うのは……僕が創ったウルヴァリンだけど、そのことはもう忘れちゃったな。これらの映画にはいつも僕が少しだけ出てくるけど、それでお金をもらったことはないから」とジョークを口にした。

Brian Cox on the red carpet for the UK premiere of "Killer Joe" at the Festival Theatre Edinburgh. 20 June 2012. Photograph: Eoin Carey © EIFF, Edinburgh International Film Festival All Rghts Reserved

ひとりの役者として、スーパーヒーロー映画における俳優仲間の仕事にも思うところはあるようだ。コックスは「一部の俳優にとって、この手の映画はパーティーのようなもの」だといい、「ヒュー・ジャックマンにはもう少しやれることがある。ライアン・レイノルズもそうだ」と強調した。「それでも彼らはそちらの方向で映画をヒットさせ、大金を稼ぐ。それは非難できることではありません」。

コックスは「メディア王~華麗なる一族~」や「リプリー」などのテレビシリーズを称え、「(現在は)たくさんの番組があり、一定期間にわたって物語を語るという名誉を得られる」とも述べた。一方、子どものころに観て「俳優になりたいと思わせてくれた」という『波止場』(1954)のような映画は、今では部分的に失われてしまっているという。

