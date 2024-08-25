&TEAM¤ÎK¡¢NICHOLAS¡¢JO¡¢9·î7Æü³«ºÅ¤Î¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2024 A/W¡×¤òºÌ¤ë¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÄÉ²Ã·èÄê¡ª ¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Ç¡¢TGC¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤êÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢º£¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëã·Æ£ÈôÄ»¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Önon-no¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MISS MERCY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾®µÜ»³è½½í¡¢¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆ£°æ¥µ¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Â³¡¹·èÄê¡ª ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×&TEAM¤«¤éK¡¢NICHOLAS¡¢JO¡¢8·î12Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×WATWING¤«¤éÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢Ê¡ß·´õ¶õ¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Á°²ó½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·Âç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤ës**t kingz¤ÈTGC¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡Ös**t kingz produce TGC DANCE SHOW¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¼Â»Ü·èÄê¡ªs**t kingz¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊª¸ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤È¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¦ÏÃÂêÀ°î¤ì¤ë½Ð±é¼Ô¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ß¥À¥ó¥¹¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òco-creation¡Ê¶¦ÁÏ¡Ë¤¹¤ë¡£¿´¿Ì¤¨¤ëÌó10Ê¬´Ö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
2021Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÀõÁÒ½©À®¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¤ò¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢»³²¼Èþ·î¡¢ÁÒÍªµ®¡¢À¾³À¾¢¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¡ª ËÜºî¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤òÉñÂæ¤ËÏ»¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¹ª¤ß¤ËË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÈÌ©¼¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ÉÍ×ÁÇ¤È¡¢¤½¤³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï»¿Í¤Î¡Ö±³¡×¤È¡Öºá¡×¤Î¿¿Áê¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉúÀþ²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¡ÈÀÄ½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡ÉÍ×ÁÇ¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ä¥¤¥¹¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡È±³¡É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡ª ÅöÆü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤´´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖÂè39²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN/WINTER¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯9·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 12:00¡¢³«±é 14:00¡¢½ª±é 21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©330-0081 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´8¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¡§´°Çä¸æÎé
¥´¡¼¥ë¥ÉÀÊ¡§´°Çä¸æÎé
AÀÊ¡§´°Çä¸æÎé
BÀÊ¡§´°Çä¸æÎé
¥¢¥ê¡¼¥Ê¸«ÀÚ¤ìÀÊ¡§°ìÈÌ 13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ
¸«ÀÚ¤ìAÀÊ¡§°ìÈÌ 8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ
¸«ÀÚ¤ìBÀÊ¡§°ìÈÌ 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ
¢¨¸«ÀÚ¤ìÀÊ³Æ¼ï¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦±é½Ð¡¦±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°´Ä¶¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÊÖ¶â¡¦¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤È¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè¹ÔÈÎÇäÂè1ÃÆ¡§½ªÎ»
Àè¹ÔÈÎÇäÂè2ÃÆ¡§½ªÎ»
°ìÈÌÈÎÇä¡§½ªÎ»
ÄÉ²ÃÈÎÇäÂè1ÃÆ¡§2024Ç¯8·î5Æü¡Ê·î¡Ë10:00¡Á¢¨ÀèÃå¡¦Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
ÄÉ²ÃÈÎÇäÂè2ÃÆ¡§2024Ç¯8·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á¢¨ÀèÃå¡¦Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¡Û
Darich¡¢F i.n.t¡¢led.tokyo¡¢Louéme¡¢MERCURYDUO¡¢moment+¡¢PAMEO POSE¡¢POLO CHAMPS¡¢Rosy luce¡¢WEGO¡¢X-girl ¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¡§°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æþ¹¾Èþº»´õ¡¢ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¹áÀîº»Ìí¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®µÜ»³è½½í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢ºù°æÎè¹á¡¢ÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢¤»¤¤¤é¡¢üâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¾Â¼ÎçÆà¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£°æ¥µ¥Á¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£ËÜ¥ê¥ê¡¼¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢¥Þ¡¼¥·¥åºÌ¡¢¤ß¤È¤æ¤Ê¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢
Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³ùõÅ·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢µÈÌÚÀéº»ÅÔ¡¢è½»Ò Â¾ ¢¨50²»½ç
¥â¥Ç¥ë¡§Ê¡»³°¼¿å
¥²¥¹¥È¡§WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¾®ÊýÁó²ð¡¢²ÃÆ£ÎÊ¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢K¡Ê&TEAM¡Ë¡¢¤³¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢JESSICA¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢æÆ¡¢JO¡Ê&TEAM¡Ë¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ÃæÄ®·»Ëå¡¢¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë¡¢NICHOLAS¡Ê&TEAM¡Ë¡¢À¾³À¾¢¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Ê¡ß·´õ¶õ¡ÊWATWING¡Ë¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢Æ£¸¶ÂçÍ´¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢´Ý»³Îé¡¢Ë¾Íö¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢¤è¤·¤¢¤¡õ¥ß¥Á Â¾ ¢¨50²»½ç
¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§IVE¡¢IS:SUE¡¢THE RAMPAGE¡¢BALLISTIK BOYZ Â¾ ¢¨50²»½ç
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§MATSURI¡¢UNiFY Â¾ ¢¨50²»½ç
¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸ Â¾
¼çºÅ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CARD¡Ê¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¡Ë¡¢ÊõÀÐ¤Î¤Þ¤Á¹ÃÉÜ¡Ê¹ÃÉÜ»Ô¡Ë¡¢³÷·´»Ô¡¢¥À¥¤¥½¡¼¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¡Ë¡¢¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡ÊMHD¥â¥¨¥Ø¥Í¥·¡¼¥Ç¥£¥¢¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç·¼È¯´ë²è¡ÊÃæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢YIEYIE¡¢INTO U¡ÊÎïÃÎ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢¥¢¥Ñ¥¬¡¼¥É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¡Ë Â¾ ¢¨¥é¥ó¥¯ÊÌ¡¢50²»½ç
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§SBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
FOR2025¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¸å±ç¡§ÅìµþÅÔ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢¹ñÏ¢¤ÎÍ§ Asia-Pacific
¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§girlswalker
±é½Ð¡§DRUMCAN
´ë²è / À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò W TOKYO
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TOKYO GIRLS COLLECTION ¸ø¼°¥µ¥¤¥È