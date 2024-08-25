パウメイラスの17歳が初招集！ コパで失意のブラジル代表が9月メンバーを発表【2026W杯南米予選】
ブラジルサッカー連盟(CBF)は23日、9月の活動に向けた代表メンバーを発表した。
コパ・アメリカ2024でもベスト8敗退と振るわず、2勝1分3敗の6位と低迷する北中米ワールドカップ(W杯)南米予選の戦いに舞い戻るブラジル。危ぶまれたドリヴァウ・ジュニオール体制だが、継続して9月の活動を迎える。
そんなブラジルは依然としてネイマールをケガで欠くなか、来季からチェルシー入りするパウメイラスの17歳、“メッシーニョ”ことエステヴァン・ウィリアンとともに、ボタフォゴの23歳ルイス・エンヒキを初招集した。
常連勢ではヴィニシウス・ジュニオールやブルーノ・ギマランイス、マルキーニョスらがメンバー入り。一方で、ガブリエウ・マルティネッリや、ハフィーニャらが今回の活動から外れている。
来る9月は北中米W杯南米予選の2試合が組まれ、まず6日にエクアドル代表をホームに迎え撃ち、続く10日にパラグアイとのアウェイ戦に臨む。
◆メンバー一覧
GK
アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)
ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)
エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)
DF
ルーカス・ベラウド(パリ・サンジェルマン/フランス)
エデル・ミリトン(レアル・マドリー/スペイン)
ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)
マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ダニーロ(ユベントス/イタリア)
ヤン・コウト(ドルトムント/ドイツ)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
ヴェンデウ(ポルト/ポルトガル)
MF
ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)
ジョアン・ゴメス(ヴォルバーハンプトン/イングランド)
ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)
アンドレ(フルミネンセ)
ジェルソン(フラメンゴ)
FW
エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)
サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)
エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
ペドロ(フラメンゴ)
コパ・アメリカ2024でもベスト8敗退と振るわず、2勝1分3敗の6位と低迷する北中米ワールドカップ(W杯)南米予選の戦いに舞い戻るブラジル。危ぶまれたドリヴァウ・ジュニオール体制だが、継続して9月の活動を迎える。
そんなブラジルは依然としてネイマールをケガで欠くなか、来季からチェルシー入りするパウメイラスの17歳、“メッシーニョ”ことエステヴァン・ウィリアンとともに、ボタフォゴの23歳ルイス・エンヒキを初招集した。
来る9月は北中米W杯南米予選の2試合が組まれ、まず6日にエクアドル代表をホームに迎え撃ち、続く10日にパラグアイとのアウェイ戦に臨む。
◆メンバー一覧
GK
アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)
ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)
エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)
DF
ルーカス・ベラウド(パリ・サンジェルマン/フランス)
エデル・ミリトン(レアル・マドリー/スペイン)
ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)
マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ダニーロ(ユベントス/イタリア)
ヤン・コウト(ドルトムント/ドイツ)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
ヴェンデウ(ポルト/ポルトガル)
MF
ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)
ジョアン・ゴメス(ヴォルバーハンプトン/イングランド)
ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)
アンドレ(フルミネンセ)
ジェルソン(フラメンゴ)
FW
エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)
サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)
エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
ペドロ(フラメンゴ)