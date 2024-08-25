パウメイラスの17歳が初招集！　コパで失意のブラジル代表が9月メンバーを発表【2026W杯南米予選】

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ブラジルサッカー連盟(CBF)は23日、9月の活動に向けた代表メンバーを発表した。

コパ・アメリカ2024でもベスト8敗退と振るわず、2勝1分3敗の6位と低迷する北中米ワールドカップ(W杯)南米予選の戦いに舞い戻るブラジル。危ぶまれたドリヴァウ・ジュニオール体制だが、継続して9月の活動を迎える。

そんなブラジルは依然としてネイマールをケガで欠くなか、来季からチェルシー入りするパウメイラスの17歳、“メッシーニョ”ことエステヴァン・ウィリアンとともに、ボタフォゴの23歳ルイス・エンヒキを初招集した。

常連勢ではヴィニシウス・ジュニオールやブルーノ・ギマランイス、マルキーニョスらがメンバー入り。一方で、ガブリエウ・マルティネッリや、ハフィーニャらが今回の活動から外れている。

来る9月は北中米W杯南米予選の2試合が組まれ、まず6日にエクアドル代表をホームに迎え撃ち、続く10日にパラグアイとのアウェイ戦に臨む。

◆メンバー一覧

GK

アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)

ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)

エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)

DF

ルーカス・ベラウド(パリ・サンジェルマン/フランス)

エデル・ミリトン(レアル・マドリー/スペイン)

ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)

マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ダニーロ(ユベントス/イタリア)

ヤン・コウト(ドルトムント/ドイツ)

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

ヴェンデウ(ポルト/ポルトガル)

MF

ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)

ジョアン・ゴメス(ヴォルバーハンプトン/イングランド)

ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)

アンドレ(フルミネンセ)

ジェルソン(フラメンゴ)

FW

エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)

サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)

エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)

ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)

ペドロ(フラメンゴ)