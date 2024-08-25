ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ólolº´Æ£Í§Í´¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
ÃË½÷º®À®5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×lol¡Ê¥¨¥ë¥ª¡¼¥¨¥ë¡Ëº´Æ£Í§Í´¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊª¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼ñÌ£¤ÎÌîµå¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²£´é¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÂ¿¤á¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÏÀµÌÌ¤âË«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ï5·î¤ËÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤ÎÅìÀðÅç¤Ç´º¹Ô¡£ÅìÀðÅç¤Ø¤Ï¡¢»£±Æ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¹Ô¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅþÃåÃÙ¤ì¤Ç»£±Æ¤¬1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´°À®Á°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÀäÂÐ¸«¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø²£´éÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¥×¥íÌîµå¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥ÆÂÐÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¡£¡Ö°ìÈÖÆ´¤ì¤Î¿Í¤ÈÎÙ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢ÌîµåÇ®¤¬¤è¤ê°ìÁØ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î²òÀâ¤È¤«¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ËÌîµåÉô¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢»²²Ã¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼6¿ÍÌÜ¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°Û¼¡¸µ²á¤®¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÍ¡Ë¤µ¤ó¤äÂçÃ«¤µ¤ó¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤´¤¤µåÃÄ¤òÀÎ¤«¤é±þ±ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¤Î»î¹ç¤Û¤Ü¤Û¤Ü¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£