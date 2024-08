藤井 風が7月26日に新曲「Feelin' Go(o)d」をリリースした。「4つのシングルをリリースした後の、かわいいデザートみたいな曲になりました。」(※1)という本人のコメントしている通り、純粋なる心地よさを追求したようなポップな1曲である。そんな軽やかな聴き心地を持つ一方、そこに込められた想いは意外にも壮大だ。

この曲は小気味よい曲調の中で大きな愛の存在を捉えようとする。〈愛ではじめ/愛で終えて〉というフレーズからも“愛”こそを信じる姿勢が映し出され、これは近年の楽曲で歌ってきたことにも一貫している。本稿では彼の描く“愛”とはどんなものなのかを考えてみたい。

2022年リリースの「ガーデン」では自分の人生を庭に喩えつつ、〈ふりまいた愛だけ/豊かになる庭で〉と歌う。また「旅路」では〈これからまた色んな愛を受けとって/あなたに返すだろう/永遠なる光のなか/全てを愛すだろう〉と歌う。藤井 風にとって愛とは受け取っては与えるものであり、関わるもの全てに注がれるもののようである。

藤井 風 - "旅路" Official Video そして「それでは、」では〈愛がただ/大きなその手を広げ待つ丘は/まだまだ/靄が邪魔をするけれど〉と歌い、愛に辿り着く難しさを知っているからこそ、愛することの重要さを描こうとしているように見える。これらの楽曲が収められたアルバムのタイトルは『LOVE ALL SERVE ALL』。“全てを愛し、全てに仕えよ”を意味するこの言葉は、まさに彼の追い求めている姿を言い当てているように思う。

これらの楽曲から見えてくる藤井 風が描き続ける“愛”とは、全てを包み込むような人と人との関わり、そして思いやりのことなのだろう。「まつり」では〈愛しか感じたくもない/もう何の分け隔てもない〉と歌い、「きらり」では〈何のために戦おうとも動機は愛がいい〉と歌う。「やば。」では〈返してほしい 愛してほしい/そんなの愛じゃなかった〉と愛を自分本位に求める姿を否定し、時に極端すぎるほどの表現を用いて理想とする愛の姿を歌うのだ。

そして彼の描く“愛”は他者に向けたものだけではない。2022年のシングル「grace」には〈愛に従うのならば/出来ないことなど/何もないさ〉とあり、自らを導く愛の存在が謳われる。この曲は〈あたしに会えて良かった/やっと自由になった〉という一節からも分かる通り、自分自身を慈しむこと、自分の中にある自分への愛を信じることを歌った曲である。この点は〈心配いらねえ/大丈夫だって/僕の中の君が言うだけ〉と歌う「Feelin' Go(o)d」にも通じている。

他者に愛を向けるために、自分自身を愛する重要性を近作で彼は説く。時にナルシシズムと混同されがちな“自己愛”も、健全に表出することは他者への思いやりへと繋がっていくものだ。自然なままに、根源的な安心感を得られる。自分も他者も穏やかに思いやりを感じられる。それこそが藤井 風の描く“愛”の姿なのだろう。

1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』の時期の楽曲に目を向けると、現在の博愛的なイメージとは異なる、狭い関係性の愛を描くことが多かったことが分かる。

「死ぬのがいいわ」では〈鏡よ鏡 この世で1番/変わることのない 愛をくれるのは だれ /No need to ask cause it's my darling〉と他者からもたらされる愛を拠り所にした悲恋を描き、「さよならべいべ」では〈さよならがあんたに捧ぐ愛の言葉〉と別れの瞬間にこそ滲む愛の存在を描いていた。この頃は身近に感じられる“小さな愛”を起点に表現していたのだろう。

しかし「優しさ」には現在の“大きな愛”を連想する表現がある。〈置き去りにした愛情を 探しに帰って/温もり満ちた感情を いま呼び覚まして〉〈凍えた心が愛に溶けてゆく/花の咲く季節が戻ってくる〉とは、他者からの愛を初めて実感し、自分自身への愛を思い出す一節に思えるのだ。

2024年3月リリースのシングル「満ちてゆく」は藤井 風にとって“人生で初めてのラブソング”であり、初期の“小さな愛”から現在の“大きな愛”が地続きであることを示す楽曲だ(※2)。〈無駄にしてた“愛”という言葉/今なら本当の意味が分かるのかな〉と自らを振り返りながら〈愛される為に/愛すのは悲劇〉と言い切り、無我の境地のような愛について歌っている。

自分も他人もなく求めるよりも〈手を放す〉ことで〈満ちてゆく〉と歌うこの曲の愛の形は一種の悟りのようにも思える。在/不在や生/死を飛び超えた、分け隔てのない眼差しがオーソドックスなラブソングとは大きく異なる点だ。彼の歌う愛の射程距離は留まることを知らない。

そして改めて「Feelin' Go(o)d」である。この曲の〈心は言葉を失くして/感じられるは愛だけ〉とは、まさしく藤井 風が強く望むフィーリングなのだろう。語らずともそこに漂う愛。その存在を音楽を通して感じさせてゆく。きっとどこかで繋がっているという実感が不安定な時代を生きる我々の心をそっと軽くするのだ。

他者との関わりに傷つき、自分を思いやることが疎かになりがちな現代人にとって藤井 風の歌は、本来そこにあるはずの、あるべきはずの愛に気づかせてくれる。この“愛への導き”は多くの人が彼の歌に魅了されている理由の1つだろう。

