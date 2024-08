2位:今田美桜

All About ニュース編集部は4月11日〜6月24日の期間で、全国の10〜60代の男女256人を対象に「20代女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「将来が期待される20代女性俳優」のランキングを紹介します。2位に輝いたのは、「今田美桜」さんでした。今田さんは、17歳の時に福岡でモデルデビューして注目を集め、2015年に映画デビュー。ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)や『3年A組-今から皆さんは、人質です-』(日本テレビ系)の演技が認められブレークを果たします。

1位:浜辺美波

その後、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ、『わたしの幸せな結婚』など、ヒロインを務めた作品が大ヒットを記録し、高い人気を獲得。ドラマでは多くの主演作が放送され、『いちばんすきな花』(フジテレビ系)、『花咲舞が黙ってない』(日本テレビ系)と立て続けに主演としてドラマに出演します。2025年4月から放送されるNHK連続テレビ小説『あんぱん』では主人公を担当する予定で、今後もさらに注目を集めていきそうです。回答者からは、「とにかく良く見かけるし、いろんな作品に出ているので将来を期待しています」(50代女性/埼玉県)、「今までも活躍されていましたが、これからもっと女性としての魅力が出てくると思う」(30代女性/愛知県)、「この世代では圧倒的カリスマがありかわいいから」(30代男性/東京都)などの意見が寄せられました。1位には、「浜辺美波」さんが選ばれました。浜辺さんは、2011年の「第7回 東宝シンデレラオーディション」をきっかけに芸能界デビュー。同年、映画『アリと恋文』で俳優デビューすると、さまざまな作品に出演します。ドラマ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(フジテレビ系)のヒロインや、主演映画『君の膵臓をたべたい』でブレーク。映画では、『約束のネバーランド』『シン・仮面ライダー』『ゴジラ-1.0』など大ヒット作に出演し、国民的な人気を獲得します。2023年にはNHKの連続テレビ小説『らんまん』でヒロインを担当。主演映画『六人の嘘つきな大学生』の公開を2024年11月に控え、さらなる活躍が期待される俳優です。回答者からは、「最近映画がすごく増えてるけど、ちゃんとシリアスもできて今後が期待できる」(40代女性/神奈川県)、「シンプルに、この俳優さんがどういう年の取り方をするのかな?と興味がある」(40代女性/東京都)、「何でも演じられる大御所俳優になるんじゃないかと思う」(40代女性/埼玉県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)