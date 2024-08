「ノジマTリーグ 2024-2025シーズン」は25日、代々木第二体育館にて女子の開幕戦が行われ、木下アビエル神奈川は日本生命レッドエルフと対戦する。試合前に両チームのオーダーが発表された。

■2連覇を狙う日本生命はエース不在

昨シーズンプレーオフで敗れたもののリーグ首位で終えたKA神奈川。1番手のダブルスには長粼美柚、張本美和が起用され、2番手からのシングルスには張本美が2点起用。3番手にパリ五輪帰りの平野美宇が名を連ね、4番手は木原美悠となった。

対する日本生命は昨季プレーオフを制し、2連覇を狙うシーズンとなる。ダブルスには笹尾明日香、麻生麗名が起用され、2番手以降には赤江夏星、竹谷美涼、笹尾明日香が並んだ。大黒柱の早田ひながパリ五輪中の負傷の影響もあり欠場となったなか、残されたメンバーの奮起が期待される。

昨シーズンに優勝を争った2チームによる開幕戦となったKA神奈川と日本生命の戦い。注目の一戦が14時に幕を開ける。

■両チームのオーダー

長粼美柚/張本美和 vs. 笹尾明日香/麻生麗名

張本美和 vs. 赤江夏星

平野美宇 vs. 竹谷美涼

木原美悠 vs. 笹尾明日香