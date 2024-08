ダンテライオン・チョコレートからアメリカンマフィンが吉祥寺限定で登場！全6種類のフレーバーをご紹介

東京・吉祥寺のアトレ内に、2024年8月13日(火)より「DANDELION CHOCOLATE The Market 吉祥寺」がリニューアルオープンしました。リニューアルに際し、「 ダンデライオン・チョコレート 」のチョコレートをより身近に感じられる、6種類のアメリカンマフィンが吉祥寺店限定で発売が開始されたので、それぞれのフレーバーをご紹介していきます。DANDELION CHOCOLATE The Market 吉祥寺

アメリカ・サンフランシスコ発の「ダンデライオン・チョコレート」では、シングルオリジンカカオ豆とオーガニックのきび砂糖の2種類だけで作られたチョコレートが販売されています。カカオ豆の選定からチョコレートバーになるまでの全工程を行っており、こだわりの詰まったチョコレートを楽しむことができる、Bean to Bar チョコレート専門店なんです。吉祥寺にリニューアルオープンした「The Market」の店内では、「ダンデライオン・チョコレート」が提供するチョコレートから生まれる多彩な商品が並べられています。ここは、訪れるといつでも新しい発見がある、毎日でも通いたくなるような場所を目指しているんだそう。この店舗限定の商品も数多く、自分へのご褒美やギフトとしてもピッタリの商品が見つかること間違いなしです。店舗限定のアメリカンマフィンは見た目も味も満点◎リニューアルオープンを機に、「The Market 吉祥寺」ではお店のチョコレートをもっと身近に感じてもらいたいという想いから、アメリカで日常のお菓子として人気のアメリカンマフィンが限定発売されました。アメリカンマフィンにはチョコレートチップが練り込まれていたり、チョコレートが混ぜ込まれた粒餡を合わせていたりするなど、「ダンデライオン・チョコレート」こだわりのカカオを十分に味わうことができます。フレーバーは全6種類で、その日の気分に合わせて選べるフレーバーは全部食べてみたくなってしまいますよ。全6種類のフレーバーはどれも外せない…サニーサイドスモア『サニーサイドスモア』(税込800円)は、6つのフレーバーの中でも1番の人気商品。チョコレートチップの入ったチョコレート生地に、もっちりとしたマシュマロとガナッシュがトッピングされています。炙られたマシュマロに、濃厚かつスッキリとした後味のチョコレートは相性抜群です。オレンジムーン『オレンジムーン』(税込800円)は、アメリカのシンガーソングライターであるエリカ・バドゥの楽曲、「オレンジムーン」をヒントに作られたマフィンです。輝く満月をイメージした大きいオレンジの程よい酸味と、コーティングシュガーの甘み、生地に練りこまれたチョコレートチップの食感は癖になってしまいそうですね。マッチャブギーバック『マッチャブギーバック』(税込800円)は、全6種類の中で唯一和を感じられるフレーバー。チョコレートを混ぜ込んだ粒餡は濃厚で、抹茶パウダーが練りこまれた生地とピッタリです。上に乗ったバターによってさらに深みを増すため、1つのマフィンでも様々な味わいを楽しむことができます。また、リベイクするとバターが溶けだし、より風味が際立つんだそうですよ。ラズベリーマッチ『ラズベリーマッチ』(税込800円)は、ダンデライオン・チョコレートの多くのお菓子にも使われているラズベリーを用いたマフィンです。ラズベリーのピューレ、ミックスベリー、ベリーズ産カカオのチョコレートチップや、トッピングされたフリーズドライのラズベリーなど、ラズベリー尽くしのこのマフィンは、甘酸っぱいベリーの香りがたまらない一品となっています。チャンキースモア『チャンキースモア』(税込800円)は、マシュマロの甘みとコーヒーの風味を感じることのできるマフィンです。細かく挽いた香ばしいコーヒー豆で香りづけされたチョコレート生地は、コーヒー好きさんにとってもおすすめ。ダンデライオン・チョコレートの人気商品であるスモアとチョコレートチップクッキーを同時に楽しむことができるところもおすすめポイントの1つです。ハッピーピーポー『ハッピーピーポー』(税込800円)は、濃厚なチョコレートチップとほどよい甘さのバナナを合わせて焼き上げられ、外れ無しの組み合わせを楽しむことができます。見た目が最も華やかで、食べるとハッピーになれる味わいなんだそうです。気になるお味は見つかった?今回ご紹介した「DANDELION CHOCOLATE The Market 吉祥寺」は、吉祥寺駅直結のアトレ内にあり、アクセスも抜群です◎吉祥寺に遊びに来た際は、ぜひ足を運んでくださいね。アメリカンマフィンは毎日数量限定販売なので、お目当てのフレーバーがある方はお早めにゲットしに行ってください。DANDELION CHOCOLATE The Market 吉祥寺住所:東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺本館2F営業時間:10:00〜21:00定休日:なし公式HP:https://dandelionchocolate.jp公式Instagram:@dandelion_chocolate_kichijoji