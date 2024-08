スイーツ好きは一度足を運ぶべし。「ピエール マルコリーニ」のシルキーな「できたてアイス」が日本初登場！（東京・新日本橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は日本橋の「コレド室町テラス」にオープンした限定メニュー目白押しの「ピエール マルコリーニ」の素敵なカフェ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

PIERRE MARCOLINI コレド室町テラス店(東京・新日本橋)

「ワッフル ア ラ ミニュット スペシャリテ ショコラ」(1,430円) 写真:お店から

2024年7月、新日本橋駅や三越前駅直結の商業施設「コレド室町テラス」の1階にベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ)」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPANが、関東最大規模の席数を有するカフェ併設の直営店「ピエール マルコリーニ コレド室町テラス店」をオープンしました。

ショコラティエであるピエール・マルコリーニ氏によるチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」は、ブリュッセルのグラン・サブロン広場をはじめ、ベルギー国内に15店舗を構え、パリ、上海、ドバイなど世界各地にも進出しています。日本には2001年に初上陸し、現在は銀座本店をはじめ全国各地に展開し、同店が11店舗目となります。

店舗イメージ 写真:お店から

白を基調とした明るく広々とした店内に客席は全40席。上品で開放感溢れる居心地の良い空間は、ショッピングの間のカフェタイムに最適です。

「タービネ ミニュット(ダブル)」(イートイン・935円/テイクアウト・864円) ※オープン記念として、チョコレートをトッピングサービス中。なくなり次第終了 写真:お店から

同店では、アントルメグラッセやアイスクリーム、ソルベなどの冷菓を専門に扱うグラシエ(アイスクリーム職人)でもあるマルコリーニ氏が自信をもって提案する、いつでもできたてを味わえるアイスクリーム「タービネ ミニュット」を提供。

素材にこだわり店内のマシンで作った「タービネ ミニュット」は、シルキーで軽やかな舌触りが特徴です。アイスクリームを作る工程をガラス越しに見られるのも楽しいですね。フレーバーはヴァニーユ、ショコラ、キャラメル、ストロベリー、マンゴ&ユズの全5種類を用意。好みの2種類を盛り合わせて楽しめます。



「パフェ ア ラ ミニュット スペシャリテ ショコラ」(1,980円) 写真:食べログマガジン編集部

日本初登場となる「タービネ ミニュット」を使用したパフェで、濃厚なチョコレートクリームにアクセントとなる完熟したバナナのキャラメリゼを添えた「パフェ ア ラ ミニュット スペシャリテ ショコラ」や、甘酸っぱいオレンジのコンポートとキャラメルソースのコンビネーションが絶妙な「パフェ ア ラ ミニュット キャラメル ショコラ & オランジュ」(1,980円)も登場。ここでしか味わえない限定メニューです。

「ワッフル ア ラ ミニュット キャラメル ショコラ & オランジュ」(1,430円) 写真:お店から

焼きたてのもっちりワッフルに、できたてのシルキーな舌触りのチョコレートとキャラメルのアイスクリーム、オレンジのコンポートとキャラメルソースをトッピングした「ワッフル ア ラ ミニュット キャラメル ショコラ & オランジュ」などのワッフルメニューも。サクモチ食感の温かいワッフルと冷たいアイスが最高の組み合わせです。

「アフォガート ア ラ ミニュット」(1,210円) 写真:お店から

濃厚なバニラアイスにベルギーの伝統菓子「スペキュロス」を組み合わせ、ほろ苦いエスプレッソを注いで楽しむ「アフォガート ア ラ ミニュット」は、甘みと苦み、冷たさと温かさのコントラストが楽しい大人のデザート。

「セレクション 7個入り」(3,186円) 写真:お店から

ショップでは、カカオ豆の選定から焙煎に至るまですべてを自社で手掛け、マルコリーニ氏の卓越した創造力で生み出されたチョコレートのほか、焼き菓子、マカロン、アイスクリーム、ソルベなど、バラエティ豊かな商品を取り揃えています。自分へのご褒美はもちろん、手土産にも重宝しそう。さまざまな限定メニューを楽しめる「ピエール マルコリーニ コレド室町テラス店」、日本橋でのショッピングの際に立ち寄ってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

パフェ ア ラ ミニュット(キャラメル ショコラ & オランジュ) 出典:ゆっきょしさん

『マルコリーニは既に多店舗展開中ながら、ベルギーで人気の “出来立てを味わえる”

アイスクリームが遂に日本初上陸との事ですので、

下記商品を選択させて頂きました。

■ パフェ ア ラ ミニュット 1,980円

(キャラメル ショコラ & オランジュ)

オーダーから15分程で、着グラスであります。

本レビューの最重要ポイントはパフェではありませんので、パフェについては、

説明書きをご参照下さいませ。

グラシエとしても活躍するピエール マルコリーニが、

素材と製法に拘った新感覚のアイスクリーム

「タービネ ミニュット」は、特別な機械で

休む事なくアイスクリームを練り続ける事で

いつでも出来立ての味わいが楽しめる訳ですが、

実食すると、とても柔らかくエアリーな食べ心地で、

口溶けが素晴らしい事にビックリのゆっきょしです。

※「ア ラ ミニュット」フランス語で「出来立て」の事

雰囲気も素晴らしいカフェですので、

店内でパフェを頂きましたが、「タービネ ミニュット」は

テイクアウトでも楽しめますので、アイスクリームが

お好きな方には是非召し上がって頂いて、感想を

お聞きしたい一品でありまする〜♪』(ゆっきょしさん)

タービネミニュット ショコラ マンゴー&ユズ 出典:ロッキンロビンさん

『タービネミニュット ショコラ マンゴー&ユズ 935円

日本ではここしかないマシーンで作る出来立てアイスという触れ込みに惹かれオープンしたばかりのこちらへ。

店内は広々、開放的で快適。目当てのアイスはショコラトリーということでショコラと、酸味の果実系マンゴー&ユズという定番の組み合わせにしてみました。一口目、これが初めての食感。サラッとシルキーな口溶け。柔らかくしたアイスともソフトクリームとも違うんです。スイーツ好きならこの口溶けを体験するために訪れてもいいぐらい。味は間違いないし。このアイス使ったパフェも有ります。

今回開店記念でショコラ3個入りを貰ったんですが一つ一つ味も構成もキレがあって美味しかった。ちょっと舐めてました。ゴディバとかエヴァンとかマルコリーニってどこにでもあるからわざわざ買わなかったけどやっぱり実力あります。流石です』(ロッキンロビンさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆PIERRE MARCOLINI コレド室町テラス店住所 : 東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス 1FTEL : 03-6910-8211

文:佐藤明日香

