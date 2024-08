ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ディズニープリンスやヒーローたちが大きくデザインされた、「全身イメージのビッグタオル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「全身イメージのビッグタオル」

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:約100cm×200cm

素材:綿50%、ポリエステル50%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品の特性上、洗濯時に色落ちや毛羽落ちしますので他のものと別にお洗い下さい。また、洗濯ネットの使用をおすすめします。

※乾燥機使用不可

※漂白剤使用不可

ディズニープリンス、ヒーローデザインのビッグタオル。

大きめサイズのため、タオルケットにしたり、お部屋に飾ってアクセントにして使うこともできます◎

色鮮やかなタオルはインパクトもたっぷり!

デザインは「フリン・ライダー」、「アラジン」、「エリック王子」の3種類がラインナップされています。

『塔の上のラプンツェル』フリン・ライダー

© Disney

『塔の上のラプンツェル』に登場する「フリン・ライダー」デザインのビッグタオル。

「フリン・ライダー」は、お尋ね者のポスターが貼られた木の前でニヤリ☆

ハンサムな表情に心奪われます。

『アラジン』アラジン

© Disney

『アラジン』の主人公「アラジン」デザインのビッグタオル。

魔法の絨毯に乗ってご機嫌な表情で飛んでいる「アラジン」の姿がとってもチャーミングです。

「アラジン」の肩には相棒で猿の「アブー」の姿も!

『リトル・マーメイド』エリック王子

© Disney

『リトル・マーメイド』に登場する「エリック王子」デザインのビッグタオル。

腕を組み、こちらを見て微笑んでいる「エリック王子」の隣には愛犬「マックス」が☆

海やお城など、爽やかな背景にも癒されます。

© Disney

<素材アップ>

生地には、綿50%、ポリエステル50%が使われています。

“推し”といつも一緒にいられるユニークなアイテム。

ディズニープリンスやヒーローたちが大きくデザインされた、「全身イメージのビッグタオル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

