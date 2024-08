ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、暮らしのパートナーにしたいかわいさの、ディズニーデザイン「アクリル置き時計」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アクリル置き時計」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:約24.5×7×22cm(スタンド時)

主材:アクリル、ABS樹脂、アルミ、鉄

付属品:スタンドパーツ

単三電池1本使用(別売り)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

コロンとしたフォルムがかわいい「ベイマックス」の置き時計。

片手をあげて、ちょこんと立っている「ベイマックス」の姿にほっこり。

真っ赤なハートのデザイン部分が時計になっています☆

© Disney

クリアなアクリル素材で薄いので場所を取らずに飾れるのも魅力的◎

付属のスタンドパーツで好きな場所に置き換えることができます。

© Disney

単三電池1本(別売り)で気軽に使用できます。

電池は裏側にセット!

「ベイマックス」とハートの組み合わせが存在感抜群。

暮らしのパートナーにしたいかわいさの、ディズニーデザイン「アクリル置き時計」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

