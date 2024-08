ぬいぐるみや日用雑貨など、クールなキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、TVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月もセガプライズからTVアニメ『呪術廻戦』のグッズが登場!

リアルな造形のフィギュアシリーズ“FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”に、「伏黒恵」「伏黒甚爾(降霊)」、第2期「懐玉・玉折」から「夏油傑」がラインナップされます。

呪術廻戦 FIGURIZMα “伏黒恵”邂逅

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約18×20cm

種類:全1種(伏黒恵)

TVアニメ「呪術廻戦」の“FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”シリーズより、「伏黒恵」が、降霊した「伏黒甚爾」と邂逅するシーンをモチーフに立体化したフィギュアがラインナップ!

「脱兎」を発動した瞬間をイメージしたフィギュアです。

気迫に満ちた表情からは、危機迫るワンシーンを感じさせます。

「脱兎」が発動している様子もリアルに再現。

同月展開予定の「呪術廻戦 FIGURIZMα “伏黒甚爾”邂逅」と向かい合わせで台座造形が繋がるため、より世界観が拡張される仕様になっているのもポイントです!

呪術廻戦 FIGURIZMα “伏黒甚爾”邂逅

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約15×20cm

種類:全1種(伏黒甚爾(降霊))

TVアニメ『呪術廻戦』から、“FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”フィギュアが登場!

降霊した「伏黒甚爾」が、「伏黒恵」と邂逅するシーンをモチーフに立体化されています。

『特級呪具「游雲」』を構え襲い掛かる寸前をイメージした、緊迫のシーンを再現。

服のシワや筋肉の質感などが細かに造形されています。

TVアニメの戦闘シーンを彷彿とさせる土台もリアルな仕上がりに。

同月展開予定の「呪術廻戦 FIGURIZMα “伏黒恵”邂逅」と向かい合わせで台座造形が繋がり、世界観が拡張される仕様となっています!

呪術廻戦 懐玉・玉折 FIGURIZMα “夏油傑”

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約15×25cm

種類:全1種(夏油傑)

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、「呪霊操術」を使って、敵をにらみつける「夏油傑」を立体化した“FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”フィギュアが登場!

「呪霊操術」により顕現した呪霊を手に構えた姿を、衣装のしわ感、髪の靡き、エフェクトで表現し、勢いや動きが伝わる造形です。

躍動感のある動きを再現できる台座付き。

まるで空中を飛んでいるかのようなリアルさが再現できます。

インパクトのあるインテリアとして楽しめるプライズです。

TVアニメ『呪術廻戦』に登場する「伏黒甚爾(降霊)」「伏黒恵」「夏油傑」のフィギュア!

2024年8月より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズのTVアニメ『呪術廻戦』グッズの紹介でした。

