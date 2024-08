セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 プラチナムザッカバニティポーチを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 プラチナムザッカバニティポーチ

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約25×15×25cm

種類:全2種(エルサ・アナ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガから、ディズニーアニメーション映画『アナと雪の女王』の世界観が堪能できるプライズが登場!

「エルサ」と「アナ」のドレスをモチーフにした、華やかなバニティポーチです☆

エルサ

「エルサ」が魔法で変身したドレスをモチーフにしたデザイン。

本体や持ち手には、雪の結晶があしらわれています。

アナ

「アナ」が「オーケン」のお店で買ったドレスをモチーフにしたバニティポーチ。

ケープやドレスの細かな模様も丁寧に表現されています。

「エルサ」と「アナ」の衣装をモチーフにした、華やかなバニティポーチ。

セガプライズの『アナと雪の女王』 プラチナムザッカバニティポーチは、2024年8月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

