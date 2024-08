警察に摘発されたこともあったが…俳優チェ・ジニョク、日本含むアジア7カ国でファンコン開催！

俳優のチェ・ジニョクがグローバルファンに会いに行く。

チェ・ジニョクは10月12日と14日の東京・大阪公演を皮切りに、「2024 CHOI JIN HYUK FAN-CON TOUR IN ASIA'DAY AND NIGHT'」(以下、DAY AND NIGHT)を開催し、台湾・台北、フィリピン・マニラ、ベトナム・ホーチミン、インドネシア・ジャカルタ、タイ・バンコク、香港の計7カ国でファンと会う。

これまで多くの作品に出演し、海外ファンを獲得してきたチェ・ジニョクは、今回のアジアツアーを『Missナイト&Missデイ』の人気にあやかる予定だ。

(写真=ANIC ENT)

チェ・ジニョクがアクション、ロマンス、コメディーを自由自在に演じ、魅力的な男主人公として活躍したドラマ『Missナイト&Missデイ』は、7月2週目基準のNetflixグローバルTOP10TV(非英語)部門で190万視聴、1640万視聴時間で3位を記録。28カ国でTOP10に上がり、4週連続グローバルランキングでランクインを果たし、世界的な人気を証明した。

公開されたファンコンサートポスターには神秘的で幻想的な雰囲気のチェ・ジニョクの姿が。今年でデビュー18周年を迎えたチェ・ジニョクは、アジアツアーを通じてファンに感謝の気持ちを伝えようと、企画から構成、演出など全般的に参加し、準備に力を入れているという。

なお、チェ・ジニョクのファンコンサート「DAY AND NIGHT」は10月12日の東京公演を皮切りに10月14日に大阪、10月26日に台北、11月9日にマニラ、11月16日にホーチミン、11月23日にジャカルタで行われ、バンコクと香港の公園の日程は今後、所属事務所のSNSを通じて公開される。