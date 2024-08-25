EBiDAN運動会「スポーツマンヒップ！」第4回開催決定 会場の規模拡大＆世代別対抗戦に
【モデルプレス＝2024/08/25】スターダストに所属する若手男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による運動会『スポーツマンヒップ！』の第4回大会が、10月14日にLaLa arena TOKYO-BAYにて開催されることが決定した。
【写真】EBiDANメンバーの見惚れる肉体美
これまで第1回、第2回、第3回と盛況で行われた本イベント。4回目となる今回は規模を拡大し、EBiDAN初の冠番組「DAN! DAN! EBiDAN!」でお馴染みの世代別対抗戦となる。
出演は、超特急（カイ・リョウガ・ユーキ・タカシ・シューヤ・マサヒロ・アロハ）、M!LK（塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）、SUPER★DRAGON、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx（中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介）、Lienelを予定している。（modelpress編集部）
■日程：2024年10月14日（月・祝）open 16：30／start 17：30
■会場：LaLa arena TOKYO-BAY
■出演者
・超特急（カイ・リョウガ・ユーキ・タカシ・シューヤ・マサヒロ・アロハ）
・M!LK（塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）
・SUPER★DRAGON
・原因は自分にある。
・BUDDiiS
・ICEx（中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介）
・Lienel
※出演者は予告なしに変更になる場合あり
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◆EBiDAN「スポーツマンヒップ！」第4回大会開催決定
これまで第1回、第2回、第3回と盛況で行われた本イベント。4回目となる今回は規模を拡大し、EBiDAN初の冠番組「DAN! DAN! EBiDAN!」でお馴染みの世代別対抗戦となる。
◆第4回EBiDAN大運動会「スポーツマンヒップ！」概要
■日程：2024年10月14日（月・祝）open 16：30／start 17：30
■会場：LaLa arena TOKYO-BAY
■出演者
・超特急（カイ・リョウガ・ユーキ・タカシ・シューヤ・マサヒロ・アロハ）
・M!LK（塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人）
・SUPER★DRAGON
・原因は自分にある。
・BUDDiiS
・ICEx（中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介）
・Lienel
※出演者は予告なしに変更になる場合あり
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