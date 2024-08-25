Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿·¶Ê¡Øfamilie¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
8·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3½µ´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ò·Ð¤ÆÂç¿¹¤¬Éüµ¢¡ª ¡È5¥õ·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öfamilie¡×¡ÊHonda¿··¿¡ÖFREED¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ë¡×¿·CM¥½¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿¹¡§3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª 3¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª º£Ìë¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Î¿·¶Ê¡Öfamilie¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¡Öfamilie¡×¤Ï¡¢4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿5¥õ·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂè5ÃÆ¡ª ¤³¤Á¤é¤ÏHonda ¿··¿¡ÖFREED¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ë¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£ß·¡§À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¡Öfamilie¡×¤òÄ°¤¤¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ä
¤³¤Î²Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ33Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÉ×¤È¶å½£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥»¥¹¤Î²Î¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡£¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ï¡Öfamilie¡×¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¡¢²ÈÂ²¤Ë¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤¯¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Öfamilie¡×¤òÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê58ºÐ¡Ë
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¢¡ä
¡Öfamilie¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª »ä¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ç³Ø¹»¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµö¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î4·î¤Ç¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤«¤é4¥õ·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Öfamilie¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Öfamilie¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤Î±¿Å¾¤Ç²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤¿¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÁë¤«¤é¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤Ê¡×¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È¤Ê¤ëÆü¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¡ª¡Ê18ºÐ¡Ë
¡ö
Âç¿¹¡§¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê2ÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¤¤¤CM¤À¤·¤µ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦²¾¤Î±ÇÁü¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤ËÅö¤Æ¤ë¶Ê¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ½ñ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤â¤ó¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Æ£ß·¤È¼ã°æ¤¬Ä«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
8·î19Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯8·î27Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
8·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3½µ´Ö¤ÎµÙ¤ß¤ò·Ð¤ÆÂç¿¹¤¬Éüµ¢¡ª ¡È5¥õ·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öfamilie¡×¡ÊHonda¿··¿¡ÖFREED¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ë¡×¿·CM¥½¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
Âç¿¹¡§3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª 3¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª º£Ìë¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Î¿·¶Ê¡Öfamilie¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¡Öfamilie¡×¤Ï¡¢4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿5¥õ·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂè5ÃÆ¡ª ¤³¤Á¤é¤ÏHonda ¿··¿¡ÖFREED¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ë¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£ß·¡§À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¡Öfamilie¡×¤òÄ°¤¤¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ä
¤³¤Î²Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ33Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÉ×¤È¶å½£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥»¥¹¤Î²Î¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡£¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ï¡Öfamilie¡×¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¡¢²ÈÂ²¤Ë¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤¯¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Öfamilie¡×¤òÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê58ºÐ¡Ë
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¢¡ä
¡Öfamilie¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª »ä¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ç³Ø¹»¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµö¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î4·î¤Ç¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤«¤é4¥õ·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Öfamilie¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Öfamilie¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤Î±¿Å¾¤Ç²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤¿¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÁë¤«¤é¤¤¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤Ê¡×¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È¤Ê¤ëÆü¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¡ª¡Ê18ºÐ¡Ë
¡ö
Âç¿¹¡§¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê2ÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¤¤¤CM¤À¤·¤µ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦²¾¤Î±ÇÁü¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤ËÅö¤Æ¤ë¶Ê¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ½ñ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤â¤ó¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Æ£ß·¤È¼ã°æ¤¬Ä«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
8·î19Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯8·î27Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/