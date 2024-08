台湾発の仏教デスメタルバンドのダルマが、2024年8月27日から29日にかけて初の日本ツアーを行う。当ツアーは、上野音横丁、横浜7th Avenue、新宿SHINJUKU ANTIKNOCK presentsの3つの会場で実施され、ovEnola、The Lefts、wombscape、Alphoenix、Malevolent Pleasure、Altar of Dementia、Re;pagers、 GUNGIRE、EAST UP LINE、Art`emïus、FATHOMLESS SKYWALKER、Verdelet、NABLA9、rotpillarといった14組の日本のメタルバンドとの共演が予定されている。

<Dharma Japan Tour 2024>



【日程】2024年8月27日(火)【会場】上野音横丁(ウエノ オトヨコチョウ)【タイトル】Dharma JAPAN TOUR【時間】OPEN18:30/START19:00【料金】前売\2,500 当日\3,000(別途D代\600)【出演アーティスト】Dharma(台湾)GUNGIREEAST UP LINEArt`emïusRe;pagersDharma 専用チケット予約サイトhttps://tiget.net/events/332200【日程】2024年8月28日(水)【会場】 7th Avenue(横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビルB1)【タイトル】DHARUMA from 台湾 JAPAN TOUR 2024 YOKOHAMA【時間】OPEN18:00/START18:30【料金】前売\2400 当日\2900(+1D)【出演アーティスト】Dharma(台湾)FATHOMLESS SKYWALKERVerdeletNABLA9_Official& moreチケット予約サイトhttps://tiget.net/events/332155【日程】2024年8月29日(木)【会場】SHINJUKU ANTIKNOCK presents【タイトル】Dharma Japan Tour 2024【時間】OPEN16:30/START17:00【料金】前売\3,000+1D(\600) 当日\3,500+1D(\600)【出演アーティスト】Dharma(台湾)ovEnolaThe LeftswombscapeAlphoenixMalevolent PleasureAltar of Dementiarotpillar●チケット取扱:取置予約orプレイガイド[Livepocket]購入ページURL:https://t.livepocket.jp/e/dharma[問]Line ID: bangkajackEmail: jackbig8@gmail.com