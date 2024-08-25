3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡ÁÀ¤¦¿½ÃÒ°¦¤¬Ã±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¡¢AIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊAIG Women's British Open 2024¡Ë¤Ï24Æü¡¢±Ñ¥»¥ó¥È¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¥º¡ÊSt Andrews¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¡ÊThe Old Course¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²áµî2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¿½ÃÒ°¦¡ÊJiyai Shin¡¢¥·¥ó¡¦¥¸¥¨¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡É÷¤¬¿á¤¡¢±«¤¬¹ß¤ëÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢2008Ç¯Âç²ñ¤È12Ç¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò5¥¹¥È¥í¡¼¥¯¿¤Ð¤·¤Æ¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤ÎÃ±ÆÈ2°Ì¤Ë¤ÏÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¥ê¥ê¥¢¡¦¥Ö¡ÊLilia Vu¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¡¢2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊNelly Korda¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥À¤Ï11ÈÖ¤Þ¤Ç1¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤Î6¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò5¥¹¥È¥í¡¼¥¯Íî¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡¼¡ÊLydia Ko¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ä¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥·¥ó¡ÊJenny Shin¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¥¿¥¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¡ÊMao Saigo¡Ë¤¬ÄÌ»»2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¥¿¥¤¡¢´ä°æÌÀ°¦¡ÊAkie Iwai¡Ë¤¬ÄÌ»»1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç27°Ì¥¿¥¤¡¢²ÏËÜ·ë¡ÊYui Kawamoto¡Ë¤¬ÄÌ»»2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç34°Ì¥¿¥¤¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡ÊNasa Hataoka¡Ë¤Èº´µ×´Ö¼ëè½¡ÊShuri Sakuma¡Ë¤¬ÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç43°Ì¥¿¥¤¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊMinami Katsu¡Ë¤¬ÄÌ»»4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç58°Ì¥¿¥¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊAyaka Furue¡Ë¤ÈÀîùõ½Õ²Ö¡ÊHaruka Kawasaki¡Ë¤¬ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç70°Ì¥¿¥¤¡¢ÂçÎ¤Åí»Ò¡ÊMomoko Osato¡Ë¤¬ÄÌ»»7¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç79°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥³¥ë¥À¤¬Ã±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å¡¢À¾¶¿5°Ì¥¿¥¤ Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥ë¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¢À¾¶¿4°ÌT Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ÇÍ¥¾¡¡¢½ªÈ×¶ì¤·¤à¤âÄÌ»»10¾¡ÌÜ
¡¡É÷¤¬¿á¤¡¢±«¤¬¹ß¤ëÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢2008Ç¯Âç²ñ¤È12Ç¯Âç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò5¥¹¥È¥í¡¼¥¯¿¤Ð¤·¤Æ¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡¼¡ÊLydia Ko¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ä¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥·¥ó¡ÊJenny Shin¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¥¿¥¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¡ÊMao Saigo¡Ë¤¬ÄÌ»»2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¥¿¥¤¡¢´ä°æÌÀ°¦¡ÊAkie Iwai¡Ë¤¬ÄÌ»»1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç27°Ì¥¿¥¤¡¢²ÏËÜ·ë¡ÊYui Kawamoto¡Ë¤¬ÄÌ»»2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç34°Ì¥¿¥¤¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡ÊNasa Hataoka¡Ë¤Èº´µ×´Ö¼ëè½¡ÊShuri Sakuma¡Ë¤¬ÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç43°Ì¥¿¥¤¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊMinami Katsu¡Ë¤¬ÄÌ»»4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç58°Ì¥¿¥¤¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊAyaka Furue¡Ë¤ÈÀîùõ½Õ²Ö¡ÊHaruka Kawasaki¡Ë¤¬ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç70°Ì¥¿¥¤¡¢ÂçÎ¤Åí»Ò¡ÊMomoko Osato¡Ë¤¬ÄÌ»»7¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç79°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥³¥ë¥À¤¬Ã±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å¡¢À¾¶¿5°Ì¥¿¥¤ Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥ë¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¢À¾¶¿4°ÌT Á´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ÇÍ¥¾¡¡¢½ªÈ×¶ì¤·¤à¤âÄÌ»»10¾¡ÌÜ