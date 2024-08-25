【USAGI ONLINE】宮本茉由･上國料萌衣が着こなすスペシャルコンテンツを公開♡
オンラインデパートメントストア｢USAGI ONLINE(ウサギオンライン)｣は204年8月にデビュー11周年を迎えます。11周年を記念し、モデル･女優の｢宮本茉由(みやもと まゆ)｣、｢アンジュルム｣のリーダーである｢上國料萌衣(かみこくりょう もえ)｣を起用した、USAGI ONLINE限定のウェブコンテンツページを8月22日(木)正午に公開いたします。
宮本茉由･上國料萌衣が着こなす秋服
ウェブコンテンツページ内では、〈SNIDEL〉や〈gelato pique〉など12ブランドのUSAGI ONLINE限定アイテムを紹介しています。
限定アイテムは、｢モチーフアイテム｣と｢ふわもこアイテム｣が盛り沢山のラインアップです。
ツーハッチの｢ラクシアスリープ｣がマタニティウエアにおすすめ♡
ウェブコンテンツをチラ見せ
SNIDEL(スナイデル)
【USAGI ONLINE限定】ファーニットフーディ/価格:19,910円(税込)
サイズ:0/1(カラー:IVR/GRY/PNK)
【USAGI ONLINE限定】エコファースリーブニットプルオーバー/価格:15,950円(税込)
サイズ:F(カラー:IVR/BLK/PNK)
LILY BROWN(リリー ブラウン)
【USAGI ONLINE11周年限定】Lily Bear プルオーバー/価格:13,970円(税込)
サイズ:F(カラー:WHT/PNK/CRM/GRY/NVY)
【USAGI ONLINE11周年限定】[L.B CANDY STOCK]USAGIビジューニットカーディガン/価格:18,920円(税込)
サイズ:F(カラー:WHT/PNK/MNT/BLK)
【USAGI ONLINE11周年限定】ハートモチーフフェザーニット/価格:12,980円(税込)
サイズ:F(カラー:OWHT/RED/BEG/GRY/NVY)
MIESROHE(ミースロエ)
【USAGI ONLINE･ZOZO限定】ツイストデザインニット/価格:19,800円(税込)
サイズ:F(カラー:IVR/GRY/BEG)
【USAGI ONLINE･ZOZO限定】ワンショルニットトップス/価格:12,100円(税込)
サイズ:F(カラー:IVR/GRY/BEG)
gelato pique(ジェラート ピケ)
【USAGI ONLINE限定】リボンビスチェ/価格:5,940円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
【USAGI ONLINE限定】リボンカーディガン/価格:9,900円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
【USAGI ONLINE限定】リボンショートパンツ/価格:6,930円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
【USAGI ONLINE限定】リボンワンピース/価格:11,990円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
【USAGI ONLINE限定】リボン着圧ソックス/価格:4,290円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
【USAGI ONLINE限定】リボンヘアバンド/価格:4,840円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
【USAGI ONLINE限定】リボンニットBAG/価格:5,390円(税込)
サイズ:F(カラー:BLU/CGRY)
emmi(エミ)
【ONLINE限定】ラメフリンジニットプルオーバー/価格:15,400円(税込)
サイズ:F(カラー:GRY/BLK/YEL)
【ONLINE限定】ラメフリンジニットビスチェ/価格:10,780円(税込)
サイズ:F(カラー:GRY/BLK/YEL)
【ONLINE限定】ラメフリンジニットスカート/価格:15,400円(税込)
サイズ:F(カラー:GRY/BLK/YEL)
SORIN (ソリン)
【USAGI ONLINE限定カラー】Synthetic Fur Lace-up Cardigan/価格:31,900円(税込)
サイズ:38(カラー:OWHT/BLK/KKI/OTHE)
ánuans(アニュアンス)
【USAGI ONLINE限定カラー】スーリーアルパカニットカーディガン/価格:27,500円(税込)
サイズ:F(カラー:PNK)
【USAGI ONLINE限定カラー】スーリーアルパカショートニットプルオーバー/価格:22,000円(税込)
サイズ:F(カラー:PNK)
【USAGI ONLINE限定カラー】スーリーアルパカニットプルオーバー/価格:25,300円(税込)
サイズ:F(カラー:PNK)
FURFUR(ファーファー)
【USAGI ONLINE11周年限定】リボンビジューロゴ刺繍ニットトップス/価格:15,950円(税込)
サイズ:F(カラー:WHT/LGRY/BLK/PNK/SAX/NVY)
【USAGI ONLINE11周年限定】キルティング3SETマルチショルダー/価格:15,400円(税込)
サイズ:F(カラー:WHT/BLK/PBEG/RED/PNK/SAX)
Mila Owen (ミラ オーウェン)
(上)【USAGI ONLINE・ZOZO限定】パイル編みショート丈金釦ニットジャケット/価格:15,950円(税込)
サイズ:0/1(カラー:GRY/BEG/PNK/NVY)
(下)【USAGI ONLINE･ZOZO限定】ワイドショルダーツィードボストンバッグ/価格:13,970円(税込)
サイズ:F(カラー:WHT/BLK)
styling/ (スタイリング)
ミックスヤーンニットカーディガン/価格:31,900円 (税込)
サイズ:F(カラー:BLK9)
FRAY I.D(フレイ アイディー)
ペプラムリボンブラウス【USAGI ONLINE限定】/価格:19,800円(税込)
サイズ:0/1(カラー:WHT/BEG/BRW/NVY)
CELFORD(セルフォード)
シルクブレンドショートファースリーブニット/価格:18,700円(税込)
サイズ:36/38(カラー:BPNK/OWHT/LGRY/BLK/OATMEAL/MOC)
ACYM(アシーム)
Amanda minimal バッグ/価格:18,700円(税込)
サイズ:F(カラー:PNK/BLK/CML/IVR/MOC/BRW)
スペシャルコンテンツに注目
今回は｢USAGI ONLINE(ウサギオンライン)｣にて展開されるスペシャルコンテンツ『Standout Motifs, Loving Fluffy. アップカミングな秋の服。』について紹介しました。
宮本茉由さん･上國料萌衣さんが着こなすスペシャルコンテンツは、これからの季節に参考にしてもらいたいものばかり。
ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。