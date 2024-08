by Colony of Gamers2024年4月8日、任天堂はニンテンドー3DSとWii Uのオンラインサービスの提供を正式に終了しました。これにより、ニンテンドー3DSとWii Uのオンライン対応タイトルは公式にプレイできなくなってしまったわけですが、ニンテンドー3DSの「マリオカート7」をプレイするために、オンラインサービス終了後もなお3DSのオンライン対戦モードを遊べるようにしているプレイヤーが存在します。

On 04/08/2024 at 6:30 PM EST, @marioiscool246 and I deployed 2 bots in an attempt to keep the last lobby on Nintendo Network alive. With a patch that kept us from disconnecting, we raced for over a month until Gears froze yesterday. Here is the beginning of the entire session. pic.twitter.com/F8fYzQivwd— Fishguy6564 (@fishguy6564) May 14, 2024

After 127 days in Nintendo server purgatory, the last known Mario Kart 3DS survivor thinks he can't be stopped: "This could go on forever" | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/games/racing/after-127-days-in-nintendo-server-purgatory-the-last-known-mario-kart-3ds-survivor-thinks-he-cant-be-stopped-this-could-go-on-forever/One Lone Nintendo Fan Is Keeping The 3DS Servers Alivehttps://kotaku.com/3ds-servers-offline-last-player-mario-kart-7-months-1851623578マリオカート7のプレイヤーであるFishguy6564氏とMarioiscool246氏はサービス終了当日の4月8日に、サーバーへの接続を維持するための技術的な解決策を模索しました。そこで、両氏はオンラインサービスが終了するとオンライン対戦を起動できなくするコードを特定し、それを防ぐパッチを作成しました。このパッチによって、サービスが終了してもオンライン対戦が強制終了されることはなくなります。by MIKI Yoshihito両氏はサービス終了の直前にニンテンドー3DSをインターネット接続から切断して、パッチを使ってルーターとの接続を確立し、ふたたびオンライン対戦モードに接続できるようになったことを確認しました。もちろん任天堂がサービス終了と同時にサーバーを完全にシャットダウンしてしまえばオンライン対戦はできなくなるため、サービス終了の瞬間はかなり緊張したそうですが、結果としてサービス終了後もサーバーへの接続が維持され、無事にオンライン対戦ができているそうです。Fishguy6564氏は、オンラインサービス終了後に自身のニンテンドー3DS上で「マリオカート7」のオンライン対戦をプレイする様子を以下のムービーで公開しています。しかし、1万3151回目のレースが終わった後、ニンテンドー3DSの故障によって、Marioiscool246氏が脱落。記事作成時点でFishguy6564氏のニンテンドー3DSみが「マリオカート7」のオンラインサーバーにアクセスできる状態です。Fishguy6564氏は、自身のニンテンドー3DSに無停電電源装置を接続した上で物置にしまっているとのこと。Fishguy6564氏のニンテンドー3DSが何らかの理由で故障するか、インターネット接続が完全に切断されてしまう可能性はありますが、理論的にはサーバーが存在する限り永遠にオンライン対戦モードが遊べるようになっているというわけです。ただし、Fishguy6564氏は「最終的には自分の都合でサービスを終了するべきだと考える時がくるでしょう」と述べています。