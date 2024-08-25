Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÎÃøºî¸¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤¿¡Ä ¡È¸¶°Æ¡É¤È¡È¸¶ºî¡É¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬À¸¤ó¤ÀÁè¤¤¤Î¤Æ¤óËö
¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎºîÉÊ¤òÁÏ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÃøºî¸¢¡×¤òÍ¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤äÁÛ¤¤¤òºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¡×¤È¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤À¡ª¡×¤È¶Ú°ã¤¤¤È¤â»×¤¨¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤¹¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¨¥»Ãøºî¸¢¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿°ìºý¤¬¡Ö¥¨¥»Ãøºî¸¢¼Ô»ö·ïÊí¡×¡ÊÍ§ÍøÚåÃø¡Ë¤À¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹Åù¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤â´Þ¤á¡¢¡ÖÃøºî¸¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢¥¯¥ìー¥à¤ä¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Þ¤¬¤¤¡¢¸í²ò¡¢¶³¦Àþ¾å¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£µÕÀâÅª¤Ë¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
Âè8²ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡¢Ãøºî¸¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ö¸¶°Æ¡×¤«¡Ö¸¶ºî¡×¤«――¡£Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÄêµÁ¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î2¥Ä¤Î²ò¼á¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤Ï¤ä¤ä¤³¤¸¤ì¤ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¶°ÆÂ¦¤«¤é¤Î¸¢Íø¼çÄ¥¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¡¢³°Ìî¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ÍÌÜÅª¡×¤Ë¤â¤¦¤Ä¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈÖ³°Àï¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
±Ç²è¤ÏÁ°È¾¤ÎÉúÀþ¤ò¸åÈ¾¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë¹½À®¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥«¥Ã¥Æ¤Ë»È¤¦¤Ê¡ª¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡È²ó¼ý¡É¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¡ÊÁ´8²ó¡Ë
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤ÏÍ§ÍøÚå»á¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¨¥»Ãøºî¸¢»ö·ïÊí¡Ù¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ö¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«Åö»þÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¾åÅÄ¿µ°ìÏº´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÄãÍ½»»±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤ÇÌÌÇò¤µ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¤ÎÁ°È¾ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£¸åÈ¾¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»£±Æ¥¯¥ëー¤ò¤á¤°¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾¤Î¡Ö¤¿¤É¤¿¤É¤·¤µ¡×¤ÎÉúÀþ¤¬¼¡¡¹¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹½À®¤ÎÌ¯¤¬¸«»ö¤Ç¡¢É¾²Á¤Î²¿³ä¤«¤Ï¤³¤Î¹½À®¤ËÊû¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤«¤éÉ®¼Ô¤â±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î¡Ö¸¶°Æ¡§·àÃÄPEACE¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¡Êºî¡§¹ÓÌÚ½Ù¡¡±é½Ð¡§ÏÂÅÄÎ¼°ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ï°Õ¼±Åª¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ·à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ê¤é¤Ð¤³¤Î¡Ø·àÃÄPEACE¡Ù¤Ë¤âÇï¼ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´©»ï¤Ç¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á¹ðÈ¯
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î·àÃÄ¤ÎÌ¾Á°¤òºÆ¤ÓÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·àÃÄ¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂÅÄÎ¼°ì¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù¤Ç¡Ö¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤òÌµÃÇ¤Ç¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤ÇÆ®¤¦¡×¡ÊÆ±»ï¸«½Ð¤·¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢¾åÅÄ´ÆÆÄ¤é¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
Åö»þ½µ´©»ï¤ä¥Ö¥í¥°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Î¡Ö¸¶°Æ¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸¶ºî¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤â¡Ö¸¶ºî¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÏÂÅÄ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Æ±»ï¤Ç¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤Î»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸¶°Æ¡×¤«¡Ö¸¶ºî¡×¤«
·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¾åÅÄ¤¬ÏÂÅÄ¤Î¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Åö½é¤Ï·àÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ËÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ±Ç²è²½¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¡¢·à¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È±é½Ð¤Ç¾åÅÄ¤¬¿·¤¿¤ËÁÏºî¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¾åÅÄ¤Ï¡Ö¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾åÅÄ¤âÏÂÅÄ¤â¡¢¸µ¥Í¥¿¤¬¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¸¶°Æ¡×¤«¡Ö¸¶ºî¡×¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²¿¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¸¶°Æ¡¢¸¶ºî¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¶°Æ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Î¸µ¤È¤Ê¤ëÀßÄê¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¸µ¤È¤Ê¤ëÃøºîÊª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¸¶°Æ¤È¸¶ºî¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Á°¼Ô¤Ë¤ÏÃøºî¸¢¤¬¤Ê¤¯¡¢¸å¼Ô¤Ë¤ÏÃøºî¸¢¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢±Ç²è¤ä½ÐÈÇ¶È³¦¤Ç¤ÏÛ£Ëæ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÏÃ¤ò¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¶°Æ¼Ô¡×¤Ë¤âÃøºî¸¢ÎÁÁêÅö¤Î»ÈÍÑÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¸¶ºî¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¸¶ºî¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¶È³¦´·½¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¸¶°Æ¡×¤«¡Ö¸¶ºî¡×¤«¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ»ö¹à¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¸¶ºî¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸¶°Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤·¤è¤¦¡£ÏÂÅÄ¤Î¼çÄ¥¤«¤é¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤¬¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤ÎÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡¢Á°·Ç¡ØFLASH¡Ù¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¹½À®¤Ï´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÇÆÃ¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹½À®¤ÎÉôÊ¬¡£Á°È¾¤Ç·àÃæ·à¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ç¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸«¤»¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹½À®¤ÏËÍ¤ÎÉñÂæ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¡£Á°È¾¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Ìò¼Ô¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤½¤¦¡ä*1
*1 ¡ØFLASH¡Ù2018Ç¯9·î6Æü¹æ¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë
¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÏÂÅÄ¤Î¼çÄ¥¤ÎÀµÅöÀ¤Ï²ø¤·¤¤¡£¡ÖÁ°È¾¤Ç·àÃæ·à¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ç¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸«¤»¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹½À®¡×¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Í×ÁÇ¤À¤¬¡¢¹½À®¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Â¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÁ°È¾¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Ìò¼Ô¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»°Ã«¹¬´îºîÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤â¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¤É¤¦¤âÏÂÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÀßÄê¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¸¶ºî¡×¡ÊÃøºî¸¢¿¯³²¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¥»Ãøºî¸¢¼ÔÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÀßÄê¤ÏÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£¡ÖÀßÄê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ð¤«¤ê
¤³¤³¤Ç¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤ËÎ¾ºîÉÊ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸å½Ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¸½ºß¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âËÜºî¤Ï¾®·à¾ì¤Ç¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ÈÉñÂæ¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¡£
ºî²È¤ÎÆâÆ£¤ß¤«¤ÈËÙÅÄ½ã»Ê¤Ï¡¢Î¾Êý¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Î¾¿Í¤È¤â¡¢¡ÖÀßÄê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸¶°Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤*2¡£
*2 ÆâÆ£¤ß¤«note 2018Ç¯8·î13Æü¡¢¡ÖFRIDAY DIGITAL¡×2018Ç¯9·î23Æü
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤¬¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤ÎÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£ÏÂÅÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï³Î¤«¤Ë±Ç²è¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö°Æ¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¡Ö¸¶°Æ¡×¤³¤½¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤À¡£¡È¸¶°Æ¼Ô¡É¤Ï¥´¥ÍÆÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤Î¸å¡¢À½ºî²ñ¼Ò¤¬Ê°¤ê¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤ë¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÏÏÂ²ò¤òÈ¯É½¡£¾åÅÄ¥µ¥¤¥É¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤ÏÏÂÅÄ¤È¾åÅÄ¤Î¡Ö¶¦Æ±¸¶ºî¡×¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¸½ºßÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÇ¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î·ï¤ÇÏÂÅÄ¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÆÀ¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÏÁûÆ°Á°¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Î±é½Ð¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÌò¼Ô¤¬ºÆ±é¤·¤¿¡ØGHOST IN THE BOX!¡Ù¤Î£Ä£Ö£Ä¤ÎÈ¯Çä¤äÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·ÁûÆ°¸å¡¢¤³¤ì¤é¤¬È¯ÇäÆü¤Î°ì¥ö·îÁ°¤ËµÞî±È¯ÇäÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂÅÄ¤¬È¯ÇäÃæ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¸¶°Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁá´ü¤ËÌ·¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î〝¸¶°Æ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ·à¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤òÈ¯ÇäÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ー¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¡Ö¸¶°Æ¡×¤ÇËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£ÄãÍ½»»±Ç²è¤é¤·¤¤ÉÔ¼êºÝ¤â°ì°ø¤«
°ìÊý¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¥µ¥¤¥É¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À©ºî¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¡¢·àÃÄ´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¡Ö¸¶ºî¡×¤È¤¹¤ë¤«¡Ö¸¶°Æ¡×¤È¤¹¤ë¤«¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ»ö¹à¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤¬ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½ª·ë¤·¤¿¡Ö¥«¥Ã¥Æ¤Ë»È¤¦¤Ê¡ª¡×ÁûÆ°¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄãÍ½»»±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÉñÂæÎ¢¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤â¡¢ºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£