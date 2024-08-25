¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡¡¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¤â
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¤ÎÉñÂæ²½¡Ø¡ÖÀïÂâÂç¼º³Ê¡×¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬9·î11Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡¡ÀïÆ®°÷D¤¿¤Á¤Î¸ÄÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯2·î¤Ë½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½Õ¾ì¤Í¤®»á¤ÎÌ¡²è¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò·«¤êÊÖ¤·ÇÔ¤ì»¶¤ë²ø¿Í¤¿¤Á¤Î²¼¤ÃÃ¼ÀïÆ®°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¦Ì¾¤â¤Ê¤ÀïÆ®°÷D¡Ê¥Ç¥£¡¼¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ø¿Í¤¿¤Á¤Î¿¯¹¶¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢Á´¿ÍÎà¤«¤éÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëÎµ¿ÀÀïÂâ¥É¥é¥´¥ó¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¼Â¤Ï²ø¿ÍÂ¦¤¬É¬¤ºÉé¤±¤ë»ö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃãÈÖ·à¤À¤Ã¤¿¡£²ø¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤òÄÙ¤¹¤¿¤á¡¢Ì¾¤â¤Ê¤ÀïÆ®°÷D¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÆ®°÷DÌò¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¥½¥Î¥¤Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÉÙ±ÊÍ¦Ìé¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºù´ÖÆü¡¹µ±Ìò¤ËµÆÃÓ½¤»Ê¡£Îµ¿ÀÀïÂâ¥É¥é¥´¥ó¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥¡¼¥Ñ¡¼Ìò¤ËÉð»ÒÄ¾µ±¡¢¼âÀÚÌ´»ÒÌò¤Ë¤Þ¤ë¤Ô¡¢¼ëºíÅÄÈ»Ìò¤Ë´ØÈ»ÂÁ¡¢ÊËÎ®°¡ÍðÌò¤ËµÜÏÆÍ¥¡¢ÀïÆ®°÷FÌò¤Ë¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¤¥¬¡¼Ìò¤Ë¹â¶¶¸÷¤¬ÇÛÌò¤µ¤ì¤¿¡£¹½À®¡¦±é½Ð¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡Ù-³»Éð³°ÅÁ-¤Î¸âÅçµ®¸×¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·îÌò¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄÍªÍè¤¬¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÃ»£ºîÉÊ¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ø±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÉñÂæ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Â·î¡Ù-³»Éð³°ÅÁ-¤Ç¤ÏµÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿ÌÓÍøÏË¹¨»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²Ú¤ÊÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£¡Ø¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¾¾ÈøÆä¡¿¥¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÃæÂ¼²Å°Ô¿Í¤¬9·î11Æü¸á¸å5»þ¡¢¡Ø½Ã·ýÀïÂâ¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù´ÁÆ²¥¸¥ã¥ó¡¿¥²¥¥ì¥Ã¥ÉÌò¤ÎÎëÌÚÍµ¼ù¤¬9·î12Æü¸á¸å6»þ¡¢¡Ø²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙÍÛÀîºéÌé¡¿¥Ñ¥È¥ì¥ó2¹æÌò¤Î²£»³ÎÃ¤¬9·î13ÆüÀµ¸á¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¥½¥Î¥¶Ìò¤Î¥¿¥«¥Ï¥·¥·¥ó¥Î¥¹¥±¤¬9·î13Æü¸á¸å6»þ¡¢¡ØËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¾®ÄÅÍã¡¿¥Þ¥¸¥¤¥¨¥í¡¼Ìò¡¢¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¿Ø¥Þ¥µ¥È¡¿¥Ó¡¼¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼Ìò¤Î¾¾ËÜ´²Ìé¤¬9·î14Æü¸á¸å1»þ¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¥ä¥ó¥Þ¡¦¥¬¥¹¥È¡¿¥È¥ó¥Ü¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÅÏÊÕÊËÅÍ¤¬9·î14Æü¸á¸å6»þ¡¢¡ØµßµÞÀïÂâ¥´¡¼¥´¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÙÃ§¥Ê¥¬¥ì¡¿¥´¡¼¥Ö¥ë¡¼Ìò¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡ÙÂë»³¿Î¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡Ù¥Ð¥Ï¥È¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ë¥·¥ª¥óÌò¤ÎÃ«¸ý¸»Ö¤¬9·î15Æü¸á¸å1»þ¡¢¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼ ¡Ù¥Ð¥¹¥³¡¦¥¿¡¦¥¸¥ç¥í¥¥¢Ìò¤ÎºÙ³·½¤¬9·î15Æü¸á¸å6»þ¡¢¡Ø±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙË±¥Ä¥ë¥®¡¿¥Û¥¦¥ª¥¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÆî·½²ð¤¬9·î16ÆüÀµ¸á¤Ë½Ð±é¡£Àé½©³Ú¤È¤Ê¤ë9·î16Æü¸á¸å5»þ¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¹½À®¡¦±é½Ð¤Îµ×ÊÝÅÄ¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î9Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè0»î¹ç¤Ç¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¡£ÅöÆü¤ÏÂçÀïÂâ·³¤È¤·¤Æ±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢ÅÄ¸ýÎ´Í´¤¬»²Àï¤·¡¢²ø¿Í·³¤È¤·¤ÆÀïÆ®°÷Y¡¢ÀïÆ®°÷N¤¬Ç®¤¤²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉñÂæ¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤ÏÉÙ±Ê¡¢Éð»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡¡ÀïÆ®°÷D¤¿¤Á¤Î¸ÄÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯2·î¤Ë½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½Õ¾ì¤Í¤®»á¤ÎÌ¡²è¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò·«¤êÊÖ¤·ÇÔ¤ì»¶¤ë²ø¿Í¤¿¤Á¤Î²¼¤ÃÃ¼ÀïÆ®°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¦Ì¾¤â¤Ê¤ÀïÆ®°÷D¡Ê¥Ç¥£¡¼¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ø¿Í¤¿¤Á¤Î¿¯¹¶¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢Á´¿ÍÎà¤«¤éÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëÎµ¿ÀÀïÂâ¥É¥é¥´¥ó¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¼Â¤Ï²ø¿ÍÂ¦¤¬É¬¤ºÉé¤±¤ë»ö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃãÈÖ·à¤À¤Ã¤¿¡£²ø¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤òÄÙ¤¹¤¿¤á¡¢Ì¾¤â¤Ê¤ÀïÆ®°÷D¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²Ú¤ÊÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£¡Ø¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¾¾ÈøÆä¡¿¥¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÃæÂ¼²Å°Ô¿Í¤¬9·î11Æü¸á¸å5»þ¡¢¡Ø½Ã·ýÀïÂâ¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù´ÁÆ²¥¸¥ã¥ó¡¿¥²¥¥ì¥Ã¥ÉÌò¤ÎÎëÌÚÍµ¼ù¤¬9·î12Æü¸á¸å6»þ¡¢¡Ø²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙÍÛÀîºéÌé¡¿¥Ñ¥È¥ì¥ó2¹æÌò¤Î²£»³ÎÃ¤¬9·î13ÆüÀµ¸á¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¥½¥Î¥¶Ìò¤Î¥¿¥«¥Ï¥·¥·¥ó¥Î¥¹¥±¤¬9·î13Æü¸á¸å6»þ¡¢¡ØËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¾®ÄÅÍã¡¿¥Þ¥¸¥¤¥¨¥í¡¼Ìò¡¢¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¿Ø¥Þ¥µ¥È¡¿¥Ó¡¼¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼Ìò¤Î¾¾ËÜ´²Ìé¤¬9·î14Æü¸á¸å1»þ¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¥ä¥ó¥Þ¡¦¥¬¥¹¥È¡¿¥È¥ó¥Ü¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÅÏÊÕÊËÅÍ¤¬9·î14Æü¸á¸å6»þ¡¢¡ØµßµÞÀïÂâ¥´¡¼¥´¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÙÃ§¥Ê¥¬¥ì¡¿¥´¡¼¥Ö¥ë¡¼Ìò¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡ÙÂë»³¿Î¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥»¥¤¥Ð¡¼¡Ù¥Ð¥Ï¥È¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ë¥·¥ª¥óÌò¤ÎÃ«¸ý¸»Ö¤¬9·î15Æü¸á¸å1»þ¡¢¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼ ¡Ù¥Ð¥¹¥³¡¦¥¿¡¦¥¸¥ç¥í¥¥¢Ìò¤ÎºÙ³·½¤¬9·î15Æü¸á¸å6»þ¡¢¡Ø±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙË±¥Ä¥ë¥®¡¿¥Û¥¦¥ª¥¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÎÆî·½²ð¤¬9·î16ÆüÀµ¸á¤Ë½Ð±é¡£Àé½©³Ú¤È¤Ê¤ë9·î16Æü¸á¸å5»þ¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¹½À®¡¦±é½Ð¤Îµ×ÊÝÅÄ¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î9Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè0»î¹ç¤Ç¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¡£ÅöÆü¤ÏÂçÀïÂâ·³¤È¤·¤Æ±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢ÅÄ¸ýÎ´Í´¤¬»²Àï¤·¡¢²ø¿Í·³¤È¤·¤ÆÀïÆ®°÷Y¡¢ÀïÆ®°÷N¤¬Ç®¤¤²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉñÂæ¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤ÏÉÙ±Ê¡¢Éð»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£