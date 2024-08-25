¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¤¬Ç÷ÎÏ¤ÎÄ¶µðÂç¥µ¥¤¥º¤Ç½Ð·â
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MOBILE SUIT ENSEMBLE EX51 ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¡×(14,300±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2024Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MOBILE SUIT ENSEMBLE EX51 ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¡×(14,300±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙMSV¤è¤ê¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¡×¤òMOBILE SUIT ENSEMBLE EXÃÆ¤Ç¾¦ÉÊ²½¡£
Á´¹âÌó14Ñ¤ÎµðÂç¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤Î´¹Áõ¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¸¥ª¥ó¥°¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥³¥ß¥åÍ¶Æ³¥¢¡¼¥à¤òºÆ¸½¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡£Âç·¿·õ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¡¢¥¸¥ª¥ó¥°¤ÎÆ¬ÉôÎ¾Â¦ÌÌ¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥¢¤ÈÊ¢Éô¤ÎÂÓ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2024Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à MOBILE SUIT ENSEMBLE EX51 ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¡×(14,300±ß)
Á´¹âÌó14Ñ¤ÎµðÂç¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤Î´¹Áõ¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¸¥ª¥ó¥°¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥³¥ß¥åÍ¶Æ³¥¢¡¼¥à¤òºÆ¸½¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡£Âç·¿·õ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¸¥ª¥ó¥°¡¢¥¸¥ª¥ó¥°¤ÎÆ¬ÉôÎ¾Â¦ÌÌ¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥¢¤ÈÊ¢Éô¤ÎÂÓ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º