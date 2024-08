Photo by Ross Halfin Photo by Ross Halfin

モトリー・クルーの新EP「Cancelled」が10月4日に全世界でリリースとなる。こと注目は、EP「Cancelled」に収録されている新シングル「Fight For Your Right」だ。「Fight For Your Right」は、そのタイトル通り、ビースティー・ボーイズ「Fight For Your Right」のカバーである。この曲は、2023年にロンドンUKのクラブ「The Underworld」で行われたシークレットライブで初披露されて以来、ファンの間で人気を博すこととなった楽曲だ。シークレットライブは、当初「Dogs of War」というバンドが登場するショーとして告知され、450人のオーディエンスが集まっていたが、ステージに立ったのは「Dogs of War」と語っていたモトリー・クルーで、そこでビースティー・ボーイズの大ヒット曲「Fight For Your Right」を披露してみせた。





「Cancelled」

10月4日リリース予定

1.Cancelled

2.Dogs of War

3.Fight For Your Right

「Dogs of War」という偽名に関する憶測が解明されたのは、モトリー・クルーが2019年以来の新シングル「Dogs of War」を2024年春にリリースした時だ。楽曲「Dogs of War」はその後、ロックラジオでトップ5入りを果たし、全編CGIで制作されたニック・デンボア監督の公式ビデオも高く評価されている。この映像は、モトリー・クルーのメンバーがスリリングなポストアポカリプティックな世界を冒険する様子を描いたものだ。「スタジオで一緒に曲を作るのは本当に楽しかった。最初はデモのアイデアとして始まったものが、このEPとして形になり、ボブ・ロックのプロデュースで完成した。今後もスタジオに戻って新しい音楽を作るのが楽しみだ」──モトリー・クルー