ガールズグループSISTAR出身のヒョリンが、見事な肌見せサマースタイルを披露した。

ヒョリンは8月22日に自身のインスタグラムを更新し、「日常だった」という文と数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鮮やかなグリーンのバックレスニットで夏を楽しむヒョリンの姿。背面と側面は紐状になっており、こんがりと焼けた健康的な肌が大胆に露出している。

(写真=ヒョリンInstagram)

そしてゆったりとしたデニムを太めのロールアップで仕上げ、ストリート感の強いスタイルだ。この投稿には、「笑顔が素敵」「ずっと好き」「神々しい」「夏の女王だね」などのコメントが寄せられている。

なお2010年にSISTARのリーダーとしてデビューし、『Touch my body』『Give it to me』などの楽曲で親しまれた。2013年には『アナと雪の女王』の主題歌『Let it Go』の韓国版を歌唱。2017年6月にグループが解散し、同年9月には所属していたSTARSHIPエンターテインメントから離れた。そして同年11月に個人事務所Bridgeエンターテインメントを設立し、ソロアーティストとして活動している。